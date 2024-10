Bolsas de NY fecham sem direção única com temporada de balanços no foco

As bolsas de Nova York fecharam sem sincronia nesta quinta-feira, 17, enquanto investidores analisam balanços trimestrais e aguardam novidades nos campos eleitoral e de política monetária (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,37%, aos 43.239,05 pontos, renovando máxima histórica de fechamento. O S&P 500 recuou 0,02%, encerrando em 5.841,47 pontos após chegar a renovar máxima histórica intradiária. E o Nasdaq marcou leve alta de 0,04%, aos 18.373,61 pontos.

Depois de operar no campo positivo durante a maior parte da sessão, o S&P 500 ficou sem fôlego nos últimos negócios do dia. Netflix recuou 2,04% antes de divulgar balanço trimestral, Alphabet caiu 1,35% e Uber recuou 2,44% após notícias de que a empresa quer comprar o Expedia Group (+4,75%).

Segundo a DA Davidson, o potencial negócio não faz sentido para a Uber agora, que deveria se concentrar em outros setores como entrega de compras online e comércio local online. Além disso, a Uber também está tentando avançar no segmento de viagens compartilhadas autônomas, acrescentam os analistas.

Ainda entre papéis de tecnologia, a Meta teve leve alta de 0,02% após anunciar demissões no Whatsapp e no Instagram. E Nvidia voltou a subir (0,89%), após o balanço da TSMC ser bem recebido pelo mercado. "O bom resultado foi impulsionado por melhora nas margens, que foram beneficiadas por maior utilização da capacidade existente e controles de custo", dizem analistas da XP.

Em destaque no Dow, que renovou recorde de fechamento, Travelers Companies avançou 9,03%. A empresa relatou um aumento de 12,8% no prêmio médio para apólices de automóveis pessoais nacionais que foram renovadas no trimestre, e 14,6% para apólices de proprietários de imóveis.

*Com informações da Dow Jones Newswires