BNDES aprova R$ 500 milhões para usina de etanol de milho em MT

Rio, 17 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 500 milhões para uma usina de etanol de milho da empresa Alvorada Bioenergia, do Grupo Agrícola Alvorada, em Mato Grosso. A nova unidade, no município de Canarana, produzirá até 222 mil m3 de etanol por ano, informou o banco de fomento. A usina terá capacidade para produção também de 147 mil toneladas de grãos secos de destilaria (DDGS - dried distillers grains, em inglês) e 8 mil toneladas de óleo bruto por ano."Para o projeto e a construção da planta, a Alvorada empregará tecnologia inédita no Brasil, fornecida pela alemã Volgelbush, e que foi empregada com sucesso na implantação de usinas de etanol em Córdoba, na Argentina, em Mount Vernon, Indiana (EUA) e em Ravenna, Nebraska (EUA)", informou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa. O financiamento tem recursos do Fundo Clima. A estimativa é que o empreendimento gera 300 empregos diretos e indiretos, informou o banco."A nova usina será o primeiro empreendimento industrial de grande porte localizado no entorno da BR-158, região que hoje se caracteriza por ter a pecuária de gado bovino como principal atividade econômica. Além de garantir uma demanda constante pelo milho armazenado e comercializado pela Alvorada, a nova planta contribuirá para a geração de emprego e renda nas comunidades próximas, estimulando a economia da região oeste do Mato Grosso", declarou o BNDES.