BNDES aprova R$ 258 mi para Acelen criar centro de inovação e desenvolvimento da macaúba

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 257,9 milhões para a Acelen implantar um centro de inovação tecnológica - o Acelen Agripark - focado em pesquisa e desenvolvimento da cultura da macaúba, planta nativa brasileira de alto poder energético.

A unidade faz parte do projeto integrado da empresa para produção de diesel renovável (RD - renewable diesel) e combustível sustentável de aviação (SAF - sustainable aviation fuel) baseado no desenvolvimento da cultura da macaúba, incluindo a sua domesticação e o cultivo em terras degradadas. Este é o primeiro financiamento do BNDES voltado ao desenvolvimento de SAF, considerado o "combustível do futuro".

"Ao financiar o primeiro projeto de SAF no Brasil, o BNDES, no governo do presidente Lula, mantém sua contribuição relevante para transição energética, incentivando iniciativas que tenham impacto social, ambiental e desenvolvimento tecnológico", disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O Acelen Agripark ficará em Montes Claros, Minas Gerais, e será responsável por toda pesquisa e desenvolvimento necessários para suportar o projeto da biorrefinaria de combustíveis. A estrutura terá capacidade de germinação de 1,7 milhão de sementes por mês e produção de 10,5 milhões de mudas da planta por ano.

O centro de inovação tecnológica faz parte de um projeto integrado da Acelen, com investimento total estimado em US$ 2,7 bilhões, para produzir 20 mil barris/dia de combustível renovável, captura de quase 60 milhões de toneladas de CO2 equivalente e geração de mais de 90 mil empregos.

"A estratégia, inédita para o uso da macaúba, prevê ainda o cultivo de 180 mil hectares em Minas Gerais e na Bahia. Além disso, 20% da produção total dos combustíveis serão oriundos da agricultura familiar, beneficiando mais de dez mil famílias em sua área de atuação", informou o banco.

Para a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, "com essa iniciativa, o Brasil dá um passo importante para se tornar um grande produtor de combustível sustentável de aviação e se colocar no mundo como um líder da transição climática", afirmou, destacando que todo projeto será executado em terras degradadas desde 2007.