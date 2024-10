Be8 espera iniciar neste mês produção de novo biocombustível para motores a diesel

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Be8 tem a expectativa de iniciar em outubro em Passo Fundo (RS) a produção de um novo biocombustível patenteado pela companhia que poderá ser usado diretamente em motores a diesel, afirmou a empresa.

Na primeira fase, a Be8 terá capacidade para produzir 28 milhões de litros por ano do novo produto chamado Be8 BeVant e depende agora apenas de um aval da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para iniciar a operação.

O novo produto é um metil éster bidestilado resultado de um processo que promete gerar ganhos de qualidade e de desempenho, segundo a companhia.

"O mercado está ansioso por uma solução de curto prazo que possa antecipar os benefícios do diesel verde (HVO, sigla em inglês para Hydrotreated Vegetable Oil) em condições comerciais mais competitivas", disse o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella.

"Estamos firmando os primeiros contratos de fornecimento, com estimativa de escalar a produção no curto prazo em Passo Fundo ou ampliando para nossa outra unidade em Marialva, no Paraná", disse Battistella.

O Be8 BeVant não depende de investimento em infraestrutura ou troca de motor comparado com outras rotas tecnológicas como hidrogênio, biometano e veículo elétrico, e tem impacto imediato para a despoluição dos grandes centros urbanos, promete a companhia.

Com maior teor de éster, a companhia afirma que o combustível reduz até 50% as emissões de CO (monóxido de carbono), até 85% a emissão de materiais particulados e em até 90% a de fumaça preta. A empresa afirmou que o combustível passou por Provas de Conceito (PoC) em parceria com fabricantes de motores e frotistas.

(Por Marta Nogueira)