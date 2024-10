Ataque de Israel a escola em Gaza deixa deslocados mortos

ROMA, 17 OUT (ANSA) - Um ataque aéreo de Israel atingiu uma escola em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (17), e provocou a morte de ao menos 19 palestinos deslocados, incluindo crianças, que se abrigavam no local.

A informação foi confirmada por um funcionário do Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo Hamas, à agência Reuters.

Segundo o diretor médico do hospital Al-Shifa, Medhat Abbas, mais de 160 pessoas ficaram feridas no ataque e "não há água para apagar o fogo". "Não há nada", declarou.

A ofensiva foi confirmada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado oficial. Os militares destacaram ter encontrado um arsenal de armas dentro da escola.

"Os soldados descobriram dezenas de armas, explosivos, munição, tijolos explosivos e morteiros em uma escola localizada em uma área civil. Além disso, em uma das salas de aula, foi encontrado um quadro-negro, que havia sido usado pelos terroristas, com declarações em árabe elogiando o massacre de 7 de outubro", explicou a nota.

Por sua vez, o grupo fundamentalista islâmico Hamas negou usar a escola Abu Hussei para fins de combate e condenou o Exército israelense por cometer este novo massacre contra civis, crianças e mulheres.

"Este massacre eleva o número de centros de abrigo e deslocamento bombardeados pelo Exército israelense para 192, abrigando centenas de milhares de deslocados devido à guerra de extermínio em massa que o exército de ocupação está travando contra nosso povo palestino", concluiu o Hamas. (ANSA).

