Marcinho VP alega 'insônia’ e 'risco de suicídio' e pede para encurtar pena

Depois de tomar uma "bronca" do ministro Gilmar Mendes, o líder da facção criminosa Comando Vermelho, Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, voltou a acionar o STF, agora para pedir que o tempo em que está custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) seja contado em dobro, considerando o 'quadro enlouquecedor' que alega viver atrás das grades. O chefão do CV diz que está ficando 'sem banho de sol' e que a cadeia 'serve comida estragada', deixando os detentos com fome.

Segundo a defesa de Marcinho VP, o faccionado vive uma "situação degradante e cruel de cumprimento de pena" e, por isso, pede que o tempo lá cumprido seja contado em dobro.

Os advogados endereçaram inicialmente o pedido à Seção de Execução Penal de Catanduvas, no Paraná, mas ele foi negado. O caso subiu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, depois para o Superior Tribunal de Justiça e chegou ao gabinete de Gilmar.

Segundo os advogados, o isolamento "desmedido" do sistema federal tem acarretado grandes danos à saúde física e psíquica de Marcinho VP.

"É inquestionável o cumprimento da pena em condições degradantes e cruel", alega a defesa. Segundo a banca, o líder do CV apresenta insônia, apatia, sensação de vazio, desmotivação, ansiedade e até risco de suicídio.

"É notória a situação fragilizada do paciente após 16 (dezesseis) anos submetido ao regime de segurança máxima, isolado 22 (vinte e duas) horas por dia, em uma cela com área total de 7m² (sete metros quadrados), situação estarrecedora e um quadro enlouquecedor", argumentam seus advogados.

Eles dizem que o tratamento "singular" dispensado aos "internos" da Penitenciária de Catanduvas configura o chamado "processo penal do inimigo, a exceção ao Estado de Direito".

Até anexaram aos autos um pedido de apuração de suposta tortura em Marcinho. O documento narra um episódio em que os detentos foram colocados no pátio da penitenciária para revistas na cela, ocasião em que o líder do CV teria sido atingido com spray de pimenta e foi golpeado com um mata-leão.