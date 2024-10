Ações fecham em alta após BCE reduzir juros

Por Ankika Biswas e Paolo Laudani e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias avançaram e fecharam a menos de 1% de distância de níveis recordes nesta quinta-feira, depois que o Banco Central Europeu (BCE) apresentou um corte amplamente esperado de 25 pontos-base nas taxas de juros, embora tenha evitado oferecer novas pistas sobre seu próximo passo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,83%, a 523,91 pontos, após dois dias de queda. As bolsas da maioria dos principais mercados, incluindo França e Itália, apresentaram tendência de alta, e o índice de referência da Alemanha fechou em um recorde histórico.

O BCE reduziu seus juros em 25 pontos-base, após um corte de tamanho semelhante em setembro, o que marcou sua primeira redução consecutiva de juros em 13 anos.

Entretanto, o banco central não forneceu nenhuma indicação sobre futuros movimentos em sua declaração e, em vez disso, repetiu seu mantra de que as decisões dependerão dos dados.

Isso veio de encontro às expectativas dos mercados monetários, de três novas reduções até março de 2025. A inflação na zona do euro está cada vez mais sob controle e as perspectivas econômicas pioraram.

"É provável que haja outro corte em dezembro, e esperamos que ele seja seguido por uma série de cortes em todas as reuniões até junho do próximo ano", disse Dean Turner, economista-chefe para a zona do euro do UBS Global Wealth Management.

"As empresas de pequeno e médio porte da zona do euro oferecem um valor atraente e devem ser uma das principais beneficiárias dos cortes nos juros do BCE."

O setor de defesa liderou os ganhos setoriais, com um salto de 2,6%, enquanto os setores cíclicos, como o de serviços financeiros, bancos e produtos industriais, estiveram entre os de melhor desempenho.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,67%, a 8.385,13 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,77%, a 19.583,39 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,22%, a 7.583,73 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,09%, a 35.038,73 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,77%, a 11.904,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,51%, a 6.715,78 pontos.