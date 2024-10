A guerra 'ainda não terminou', diz Netanyahu após a morte do líder do Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira (17) que a guerra em Gaza "ainda não terminou" com a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, e pediu a libertação dos reféns.

"A guerra... Ainda não terminou. E é difícil e nos impõe um alto preço", declarou Netanyahu em uma mensagem em vídeo, acrescentando, em um recado aos militantes palestinos em Gaza: "Quem depuser suas armas e devolver nossos reféns, garantiremos que sua vida será preservada".

© Agence France-Presse