Valores no Banco Central: como consultar dinheiro esquecido para sacar

Termina nesta quarta-feira (16) o prazo para os brasileiros sacarem o "dinheiro esquecido" nos bancos. O governo federal ficará com os valores que não forem resgatados.

O que você precisa saber

R$ 8,5 bilhões esquecidos, de acordo com estimativa. O montante será usado para reforçar as contas do governo para manter a desoneração da folha de pagamento até 2027. Os recursos não sacados serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional na quinta-feira (17).

Uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões disponíveis para saque, segundo o Banco Central no mês de setembro. A identidade dessa pessoa foi preservada pela instituição. Já entre pessoas jurídicas, o valor mais alto disponível é de R$ 30,4 milhões.

A maior quantia resgatada até o momento foi de R$ 3,3 milhões. A solicitação foi de uma empresa (pessoa jurídica), em março do ano passado. Em julho de 2023, ocorreu o maior saque para pessoa física: R$ 2,8 milhões.

Como saber se você tem dinheiro esquecido

O BC tem um sistema de consulta de valores esquecidos.O Sistema de Valores a Receber permite que pessoas físicas e jurídicas vejam se têm recursos esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições do sistema financeiro. Também é possível consultar recursos de pessoas falecidas.

A consulta é feita pela internet. Para consultar, é preciso acessar o site oficial do sistema, informar seu CPF e data de nascimento e clicar em "consultar". Para solicitar o resgate do valor a receber, é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br.

Qual é a origem dos valores?

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

Tarifas cobradas indevidamente

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução

Passo a passo de como sacar o dinheiro

Passo 1

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido qual era o dia, é possível voltar ao sistema na repescagem.

Passo 2

Faça login com a conta gov.br (nível prata ou ouro). O resgate é autorizado para quem tem conta acima do nível bronze. Se você ainda não tiver conta bronze, faça logo o cadastro ou aumente o nível de segurança no site ou no aplicativo gov.br (veja como fazer). A orientação do BC é não deixar para criar a conta e/ou ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3

Leia e aceite o termo de responsabilidade.

Passo 4

Verifique o dinheiro a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso.

Passo 5

Clique em uma das opções indicadas pelo sistema:

"Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

"Solicitar via instituição": voltado para usuários que não têm Pix. Neste caso, será preciso entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.

Os canais de atendimento da instituição vão aparecer na tela de informações dos valores a receber.

Cuidado com golpes

O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o https://valoresareceber.bcb.gov.br

Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

O Banco Central não envia links e nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela nunca vai pedir sua senha.

Não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

* Com Agência Estado e Agência Brasil.