Trieste, na Itália, é tendência turística mundial para 2025

ROMA, 16 OUT (ANSA) - A cidade de Trieste, capital da região de Friuli-Venezia Giulia, no nordeste da Itália, está entre os 10 destinos no mundo que devem ser tendência turística em 2025.

A lista também cita a capital da Paraíba, João Pessoa.

O ranking, elaborado pelo Booking.com, analisou os dados da plataforma que pudessem identificar lugares pouco procurados, mas surpreendentes, prontos para se tornarem points para as férias do ano que vem.

E Trieste faz jus à indicação. Com pouco mais de 200 mil habitantes, a histórica cidade portuária abriga uma arquitetura única, com influências austro-húngara e eslovena, além de reunir inúmeros cafés literários.

A capital friulana ainda é apontada como uma tendência para o "turismo noturno": 62% dos viajantes italianos têm considerado destinos com menor poluição luminosa e Trieste oferece oportunidades únicas para observar fenômenos naturais em seu céu, como as auroras boreais.

O mesmo índice também revela que os turistas da Itália (62%) se mostram dispostos a pagar por lugares que ofereçam opções em bem-estar e qualidade de vida, como as águas termais de Sorgenti Timavo, próximo a Trieste, na divisa com a Eslovênia.

O Booking.com também informa que as buscas pela capital na plataforma aumentaram na Áustria (+156%), Sérvia (+1630%), da Croácia (+1313%) e Austrália (+598%).

Com paisagem entre a costa e as rochas cársticas, a popularidade de Trieste também aumentou entre os aventureiros (+404%), seguida por casais (+399%) e famílias (+269%).

Completam a lista das 10 tendências turísticas para 2025, segundo o Booking.com: Sanya, na China; Troms, na Noruega; Willemstad, em Curaçao, Tignes, na França; San Pedro de Atacama, no Chile; Okinawa, no Japão; Villajoyosa, na Espanha e Houston, nos Estados Unidos. (ANSA).

