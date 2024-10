Tribunal de Paris reabre investigação contra o PSG por racismo no recrutamento de jogadores

O tradicional clube parisiense de futebol, o PSG, está sendo investigado após reclamação contra fichas de "perfil étnico", que teriam sido utilizadas por treinadores para classificar jogadores como "franceses", "norte-africanos", "indianos ocidentais" ou "africanos". Uma juíza de instrução em Paris vem investigando o assunto há vários meses, depois de receber uma queixa da Liga de Direitos Humanos (LDH). As alegações datam de 2010.

A informação, obtida pela AFP nesta quarta-feira (16) de uma fonte próxima ao caso, foi confirmada pelo Ministério Público de Paris, que disse ter aberto uma investigação judicial sobre o caso em maio, objeto de uma investigação inicial que foi encerrada em agosto de 2022.

"O PSG não cometeu nenhuma discriminação, como demonstrou o Ministério Público. O promotor já indicou que o caso foi encerrado sem outras consequências", disse o clube de futebol, defendido pelo advogado Antoine Maisonneuve.

No final de 2018, um grupo de veículos de comunicação franceses revelou que, entre 2013 e 2018, a unidade de recrutamento do clube parisiense havia mencionado critérios étnicos em suas fichas de avaliação de jovens jogadores, classificando-os como "franceses", "norte-africanos", "indianos ocidentais" e "africanos".

O PSG inicialmente se defendeu reconhecendo a existência de "formulários com conteúdo ilegal", atribuindo a culpa a uma "iniciativa pessoal do gerente" da unidade de recrutamento do centro de treinamento, dedicada a territórios fora da região de Paris. Na época, a unidade era dirigida por Marc Westerloppe, que saiu no início de 2018 para se juntar a outro clube.

No entanto, o jornal L'Equipe logo apresentou um documento mostrando que os critérios étnicos também apareciam nos formulários de recrutamento para a região de Paris.

De acordo com a denúncia, "os recrutadores preenchiam um arquivo de acordo com a cor da pele do indivíduo", indicando francês para brancos, africano para negros, indiano ocidental para negros de departamentos estrangeiros ou até mesmo creme (sic) para atletas do norte da África".

"Também foram usadas siglas, como BK (negro), BC (branco), BR (creme) e AS (asiático)", de acordo com o documento, que foi então enviado ao departamento de recrutamento do clube no estádio Parque dos Príncipes, no sudoeste de Paris.

A investigação interna iniciada pelo PSG concluiu que não houve "caso comprovado de discriminação", apesar da existência de um banco de dados racial. O clube anunciou "medidas destinadas a reforçar as práticas éticas" dentro do clube.

Multas

Em janeiro de 2019, o PSG foi multado em 100.000 euros pelo Comitê Disciplinar da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP). Vários dirigentes do clube também receberam multas suspensas.

A LDH imediatamente apresentou uma queixa criminal por discriminação e coleta e processamento de dados pessoais revelando origens raciais ou étnicas.

A investigação criminal foi encerrada em agosto de 2022 com o argumento de que o delito não havia sido suficientemente caracterizado, mas a LDH apresentou uma nova queixa a uma parte civil no início de 2023, um procedimento que geralmente permite a nomeação de um juiz de instrução.

"Estamos muito satisfeitos com a abertura desse processo, apesar de uma seção do Ministério Público de Paris ter arquivado o caso", comentou Arié Alimi, advogado da LDH.

"Os motivos questionam a posição dessa seção, que, em teoria, é responsável pelo combate à discriminação e ao discurso de ódio", acrescentou. Acusações de racismo abalam regularmente o mundo do futebol.

No "caso das cotas", revelado em 2011 pelo site investigativo francês Mediapart, os dirigentes do futebol francês, incluindo Laurent Blanc, foram acusados de querer limitar o número de jogadores com dupla nacionalidade nos centros de treinamento em uma reunião da diretoria técnica nacional (DTN), no final de 2010.

Christophe Galtier, ex-técnico do Nice, no sul da França, foi absolvido de discriminação e assédio, principalmente contra jogadores de futebol muçulmanos, em dezembro de 2023, após um julgamento que se transformou em um ajuste de contas pessoais.

(Com AFP)