Tênis de mesa: final de duplas mistas do Pan-Americano só terá Brasil

Em sua primeira competição continental como dupla, o casal de namorados Calderano e Bruna Takahashi (cabeça de chave 18) levaram apenas 17 minutos para despacharem os norte-americanos Jishan Liang e Amy Wang (cabeças de chave 6)por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 11/3).

Antes, os compatriotas Guilherme e Giulia já haviam superado na semi os chilenos Nicolas Burgos e Paulina Veja, que iniciaram o Pan como terceira melhor dupla (cabeça de chave 3). Após uma batalha equilibrada, os brasileiros ganharam por 3 sets a 2 ( 11/7, 11/4, 7/11. 9/11 e 11/8).

Demais disputas

Antes da final de mistas, às 19h30, tem semifinais de duplas masculinas. Guilherme Teodoro em parceria com Vitor Ishiy enfrentam os argentinos Horácio Cifuentes e Santiago Lorenzo.

A partir das 20h10, tem semi feminina na duplas. As brasileiras Giulia Takahashi e Laura Watanabe (cabeças de chave número 1), encaram as mexicanas Cilo Barcenas e Arantxa Cossio Aceves (cabeças de chave 3).

Chave de simples

Guilherme Teodoro e Calderano compete nas competições individuais (simples), assim como Leonardo Iizuka e Vitor Ishiy, demais integração da equipe masculina. A competição de simples feminina conta com Na simples feminina, delegação brasileira conta com as imãs Bruna e Giorgia Takahashi e Laura Watanabe. Todos avançaram às quartas de final, cujas partidam estão em andamento nesta tarde.