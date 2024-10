Tem alerta de tempestade hoje? Veja previsão de chuva em SP até domingo

São Paulo deve ter chuvas fortes a partir desta sexta-feira (18). As tempestades se estendem até o domingo (20), com trovoadas e ventos intensos. Nesta quarta-feira (16), a capital paulista deve ter tempo encoberto e pancadas de chuvas isoladas.

Confira a previsão do tempo a seguir.

São Paulo deve ter precipitação e ventos

Para quinta-feira (17), previsão indica que São Paulo terá somente chuvisco, com a chuva ganhando força novamente na próxima sexta-feira (18). Já no próximo sábado (19), há possibilidade de trovoadas, com ventos de intensidade moderada.

Cidades de SP terão chuvas mais intensas. Pancadas isoladas e trovoadas são esperadas, por exemplo, em Taubaté, Sorocaba e Campos do Jordão. Taboão da Serra, um dos municípios afetados pelo temporal da última sexta, também terá tempo encoberto, chuvisco e períodos de chuvas mais intensas e isoladas.

Inmet publicou alerta de "perigo potencial" de tempestade para cidades do Sudeste. O alerta do Instituto vale para as seguintes regiões: em São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, e Região Metropolitana; no Rio de Janeiro, regiões Sul e Metropolitana; e em Minas Gerais, Sul e Sudoeste do estado. As localidades indicadas devem receber entre 20 e 50 milímetros de chuva, com ventos entre 40 e 60 km/h, além de possível queda de granizo. Em Vitória, não há previsão de chuva até pelo menos o próximo sábado.

Estado de São Paulo deve receber até 200 mm de chuva no fim de semana

Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. Há expectativa de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e ventania em todas as regiões do estado. As rajadas poderão ser sentidas já a partir de sexta-feira (18).

Algumas regiões do interior paulista, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba devem receber o maior volume de chuva.

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro. Secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de SP mostram que outubro registrou até o momento 25,1 mm de chuva. O número corresponde a 22,3% dos 112,7mm esperados para o mês. Cada milímetro de chuva significa um litro de água por metro quadrado.

Tempestades também chegam a outros estados

Centro-Oeste está em alerta de perigo por conta da precipitação. Goiânia, por exemplo, deve ter fortes chuvas e trovoadas pelos próximos quatro dias, segundo previsão do Inmet. Após período de estiagem severa, Brasília também receberá chuva, porém em menor intensidade. Campo Grande e Cuiabá devem alternar chuviscos e chuvas mais fortes, com máximas no período de até 36 e 38ºC, respectivamente. Em algumas regiões do Centro-Oeste, como a cidade de Sinop (MT), há alerta para ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h. De acordo com o Inmet, a condição se estende até a manhã da próxima quinta.

Bahia deve concentrar precipitação no Nordeste. Salvador deve enfrentar dias chuvosos até o fim da semana, segundo o Inmet, que incluiu o centro-sul baiano no alerta de perigo potencial por conta do acumulado de chuva esperado até a manhã da próxima quinta. No próximo final de semana, a temperatura em Salvador deve variar entre 23 e 31ºC.

Detalhe de mapa elaborado pelo Inmet indica regiões onde há alertas de perigo. No interior de estados como Ceará e Pernambuco, alerta para baixa umidade. No restante do mapa, o alerta se refere a fortes chuvas, sendo que a cor laranja indica maior volume Imagem: Reprodução/Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

Demais capitais do Nordeste devem ter menor volume de chuva, porém terão tempo encoberto. Embora a média de temperatura seja de cerca de 30ºC, a região ficará predominantemente nublada, com possibilidade de chuvas isoladas. A exceção é a cidade de Teresina, onde há previsão de chuvas mais intensas e possibilidade de trovoadas entre a noite desta quarta-feira e o próximo sábado.

No Norte, temperaturas devem seguir altas. Em Porto Velho, a máxima será de até 36ºC nesta quarta, com pancadas de chuvas isoladas. Em Boa Vista, mesma condição de chuva, porém com calor ainda maior: 38ºC de máxima até o início da próxima semana. Em Manaus, céu encoberto e máxima de 37ºC. Macapá e Belém não devem registrar chuvas, enquanto Palmas tem previsão de chuvas de diferentes intensidades até o domingo, com calor de 33ºC na sexta-feira (18).

Sul terá tempo encoberto até o final da semana. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre devem registrar, respectivamente, máximas de 28, 25 e 25ºC nos próximos dias, com muitas nuvens e possibilidade de chuvisco. Nas três capitais, há possibilidade de rajadas fortes de vento, de acordo com o Inmet.