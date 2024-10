Guarulhos: Tarcísio apoiará candidato desprezado por Bolsonaro no 1º turno

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou nesta quarta-feira (16) que apoiará Lucas Sanches (PL) no segundo turno da eleição para a Prefeitura de Guarulhos contra Eloi Pietá (Solidariedade).

O que aconteceu

"Lucas Sanches é o nosso candidato, eu tenho certeza de que vai ganhar a eleição e vai fazer um grande mandato", disse o governador.

Apesar de ser do PL, Sanches foi desprezado no 1º turno pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que preferiu o Xerife do Consumidor (Republicanos). O candidato ficou em terceiro lugar, com 20,12% dos votos.

Xerife foi líder do governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e era uma das principais apostas de Tarcísio nas disputas municipais. O apoio do governador atraiu Bolsonaro ao palanque também.

Vereador de Guarulhos, Sanches começou a campanha na terceira colocação, mas avançou para o segundo turno. Ele disputará a preferência do eleitorado da cidade da região metropolitana de São Paulo no próximo dia 27 contra Elói Pietá — ele foi prefeito da cidade entre 2001 e 2008, e trocou o PT pelo Solidariedade neste ano.