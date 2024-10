Stellantis aponta queda em entregas de veículos; em Milão, ação cai quase 1%

A Stellantis registrou 1.148 unidades de veículos entregues no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. O declínio foi maior do que a queda em vendas no período, de 15%, e foi ocasionado por "impactos temporários" de mudanças no portfólio de produtos e iniciativas para reduzir estoques de vendedores, segundo relatório divulgado pela empresa nesta quarta-feira, 16.

O grupo automotivo, que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler, destacou que apenas na América do Norte, as remessas recuaram 36% no trimestre.

Horas após a publicação do relatório, a Moody's alterou a perspectiva dos ratings da Stellantis, de estável para negativa, citando a fraqueza de seus negócios nos Estados Unidos e na Europa, além da "gravidade de um recente alerta de lucro" emitido pela empresa.

Às 9h33 (de Brasília), a ação da Stellantis caía 0,92% na Bolsa de Milão.