Serena Williams revela que retirou um cisto benigno do pescoço

A lenda do tênis Serena Williams revelou nesta quarta-feira (16) que passou por uma cirurgia para retirar do pescoço um cisto do tamanho de uma toranja e está se recuperando bem.

A americana de 43 anos, ex-número 1 do mundo, esclareceu em vídeo na rede social Tik Tok que descobriu em maio um caroço no lado direito do pescoço e que uma ressonância magnética permitiu constatar que era um cisto branquial (nódulo benigno).

"Ainda estou me recuperando, mas estou melhorando. A saúde vem em primeiro lugar", postou Serena, detentora de 23 títulos de Grand Slam.

A caçula das irmãs Williams não removeu o cisto imediatamente após descobri-lo, mas somente quando ele já havia crescido.

"Descobri uma grande massa no pescoço e fiquei mortificada", diz ela no vídeo. "Fiz alguns exames, tudo o que vocês possam imaginar. E deu tudo negativo. Acontece que eu tinha o que chamam de cisto, um cisto braquial, para ser exato", especificou.

"Acabei tendo que retirá-lo. Era tão grande. Era do tamanho de uma toranja. Tiveram que colocar um dreno e doeu na hora de tirar. Mas tudo correu bem e me sinto muito feliz por ter trabalhado com ótimos médicos", acrescentou a ex-tenista.

O final do vídeo mostrava Serena com sua filha, Olympia, fazendo compras após a operação.

"Sinto-me muito grata e sortuda por tudo ter corrido bem e, acima de tudo, estou saudável", escreveu a ex-tenista na legenda do vídeo.

Serena Williams conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos de 1999 e o último no Aberto da Austrália de 2017. Ela ganhou sete títulos do Aberto da Austrália, sete de Wimbledon, seis do US Open e três títulos de Roland Garros.

