Rosa, verde e com tela colorida: conheça os novos Kindles da Amazon

A Amazon atualizou hoje (16) a sua linha de leitores de livros digitais com cinco novos dispositivos. A maior novidade é o Kindle Colorsoft, o primeiro da empresa com tela colorida.

Os outros são novas gerações de modelos já existentes: Kindle, Kindle Paperwhite (com edição Signature) e Kindle Scribe, que vem com caneta embutida para anotações. Entre seus destaques estão displays mais brilhantes e com maior contraste, além de um design com cores vibrantes, como verde e rosa.

Os leitores abaixo já podem ser encontrados no Brasil:

Kindle (16GB - modelo 2024): R$ 599 parcelado ou R$ 539,10 à vista - preto ou verde

Kindle Paperwhite (16GB): R$ 849 parcelado ou R$ 764,10 à vista - preto

Kindle Paperwhite Signature Edition (32GB): R$ 999 parcelado ou R$ 899,10 à vista - preto metálico

O modelo Colorsoft, com tela colorida, chegará ao país em 2025, segundo a Amazon. Já para o Scribe não há previsão.

"Esta é a maior atualização que a linha recebeu nestes 17 anos de história", disse Panos Panay, vice-presidente sênior de dispositivos da Amazon, durante evento de apresentação dos produtos realizado em Nova York, que o UOL acompanhou com exclusividade.

"O Kindle mudou a maneira como milhões de pessoas leem, e ler é uma das coisas mais importantes que fazemos", completou.

Nova cor Matcha Imagem: Marcella Duarte\UOL

Kindle 2024: o mais compacto

É modelo de entrada da linha, menor e mais barato que seus irmãos. Com tela de 6 polegadas e peso de 158 gramas, ele cabe em pequenas bolsas e até em bolsos. "É o companheiro de viagem perfeito", afirmou Keeley Boehmer, gerente de produtos Kindle. "Sem contar que é 'fofo', principalmente na nova cor". Além do clássico preto, o modelo é vendido em um tom de verde pastel, chamado "Matcha".

O upgrade mais importante está no display, que ficou 25% mais brilhante, chegando ao nível do Paperwhite. Isso deve tornar a leitura mais confortável, mesmo sob luz, gerando menos fadiga ocular. "Todos os modelos com tela preto e branco agora têm o mesmo brilho", ressaltou Boehmer.

Kindle Colorsoft: 1º com tela colorida

A linha de leitores de livros da Amazon finalmente ganhou um dispositivo com tela colorida. Após manuseá-lo por alguns minutos durante o evento de lançamento, senti uma experiência de uso mais rica no geral.

Imagem: Marcella Duarte\UOL

É uma opção interessante para quem consome histórias em quadrinhos, guias de viagem e outros conteúdos com muitas fotos e ilustrações. É legal até mesmo para ver as miniaturas das capa dos livros em sua biblioteca ou colocar destaques com cores diferentes nas páginas que estiver lendo (como fazemos com canetas marca texto).

Ressalto que não é um display LCD de alta definição, como o de um celular ou tablet. O dispositivo segue com a mesma tecnologia que simula papel. As cores são mais "apagadas" — e isso não é uma crítica, pois a ideia é seguir com uma experiência de livro, suave para o olho e sem emitir luz azul.

Há dois estilos de cor: padrão e vibrante (que deixa um pouco mais colorido). Ele também conta com carregamento sem fio, bateria de até oito semanas de duração e proteção contra água.

Nos Estados Unidos, o Colorsoft custa US$ 279,99 (cerca de R$ 1.600 em conversão direta sem impostos). Segundo a empresa, ele chegará ao Brasil no ano que vem, mas ainda não foi divulgado o preço em reais.

Kindle Paperwhite: maior e mais rápido

O modelo mais vendido no mundo agora está maior, mais fino e mais rápido do que outras gerações do Kindle. A troca de páginas ficou 25% mais veloz, ressalta a empresa, e é quase instantânea ao toque.

Nova cor Framboesa Imagem: Marcella Duarte\UOL

A tela passou de 6,8 para 7 polegadas (uma diferença pequena mas perceptível) e ganhou mais contraste, graças a uma tecnologia com película interna de óxido. Na prática, os pretos ficam mais pretos e as imagens mais realistas — interessante para quem, por exemplo, gosta de ler mangás.

Além disso, ele é resistente a água (IPX8) e a bateria está com duração ainda mais longa (uma carga dura até três meses, segundo a empresa).

Foi lançado em três opções: verde jade, rosa framboesa e preto (a única que chegou ao Brasil). Esta é a primeira vez que a Amazon coloca cores mais chamativas nos dispositivos. "Não queremos distração para a experiência de leitura, então esperamos até encontrar os tons ideais", destacou Boehmer.

Kindle Paperwhite Signature Edition

É uma versão do produto acima, com alguns diferenciais: dobro de espaço de armazenamento (de 16 GB para 32 GB), carregamento sem fio e ajuste automático de brilho, de acordo com a iluminação do ambiente.

As cores da carcaça também são levemente diferentes, com brilho metálico.

Kindle Scribe: para escrever e desenhar

Aparelho com jeito de prancheta, que une leitura e escrita. Com caneta embutida, permite colocar anotações em qualquer lugar da tela, escrever textos completos e até fazer desenhos.

Imagem: Marcella Duarte\UOL

Trata-se da sua segunda geração (a primeira não chegou ao Brasil), que ganhou uma sensação mais realista de escrita. Foi lançado nos Estados Unidos por US$ 399,99 (cerca de R$ 2.300).

Abaixo você pode conferir as gerações anteriores do Kindle e seus preços hoje:

*A jornalista viajou a convite da Amazon

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.