Renault elétrico, chineses e novo SUV da VW: 16 destaques do Salão de Paris

O Salão do Automóvel de Paris está de volta. Dois anos depois da fraca edição de 2022, com poucos lançamentos, ele retorna recebendo novidades e lançamentos da indústria.

O evento, que recebe mais de 15 milhões de turistas por ano, vai até o próximo dia 20 com dezenas de atrações - que destacamos abaixo:

Renault 4

Imagem: Daniel Neves/UOL

O SUV subcompacto totalmente elétrico é uma 'reinvenção retrofuturista' do carro de mesmo nome dos anos 60. A versão básica combina um motor elétrico de 120 cv (90 kW / 122 cv) com uma bateria de 40 kWh, oferecendo 300 km de autonomia no ciclo europeu. A outra opção combina um motor elétrico mais potente de 148 cv com uma bateria maior de 52 kWh, permitindo um alcance de 402 km.

Renault Twingo e-tech

Imagem: Daniel Neves/UOL

Releitura de um carro bastante conhecido pelos brasileiros, O modelo apresentado em Paris ainda é conceitual, mas a ideia é de que a produção tenha início em 2026. Destaque para a releitura dos faróis de LED e também para o teto de vidro fixo.

Leapmotor

Imagem: Daniel Neves/UOL

Nova marca chinesa do grupo Stellantis, a Leapmotor fez a estreia mundial do novo B10, elétrico que chegará a diversos mercados - Brasil deve recebê-lo, mas não em breve. Poucas informações sobre o carro foram divulgadas. A marca, em compensação, exibiu dois carros que chegarão em breve ao nosso país: o hatch T03, com motor elétrico de 109 cv e autonomia de 403 km, e o SUV C10, que traz versões híbridas e elétricas.

Ford Ranger plug-in

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A picape mostra a sua opção do futuro na combinação híbrida plug-in. Com bateria de 11,9 kWh, a autonomia gira na casa dos 50 km e ela no 2.3 Ecoboost oferece 279 cv de potência combinada. O torque é de 70,3 kgfm. Ainda não há detalhes sobre o plano da picape para os mercados da América do Sul.

Alfa Romeo Junior híbrido

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Belíssima, é a versão híbrida do novo crossover compacto da Alfa Romeo que faz sua estreia pública em Paris. Chamado de Junior, está equipado com o mesmo trem de força híbrido leve de 134 cv do Fiat 600 e Jeep Avenger.

BMW nova classe X

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A marca alemã mostrou os dois veículos Neue Klasse Vision que já havia apresentado no ano passado na Alemanha. O BMW Vision New Class, sedã elétrico esportivo, está acompanhado do Vision New Class X e transfere a sua filosofia e a tecnologia da futura geração de veículos para o segmento Sports Activity Vehicle, uma evolução do X1, por exemplo.

Cadillac Lyriq

A norte-americana marca presença global e o Lyriq representa o futuro da Cadillac. O alcance elétrico é próximo dos 520 km no ciclo europeu e todos os Lyriqs vêm de fábrica com capacidade de carregamento rápido DC.

BYD U8

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O famoso rei da internet entre os carros que giram 360º sem se deslocar para frente, o híbrido gira sobre o próprio eixo e tem motorização plug-in. São cerca de 1.200 cv de potência e uma autonomia combinada que chega próxima aos 1.000 km. Por dentro, conta com muita tecnologia e luxo a bordo, o melhor feito na BYD.

BYD Sealion 7

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Como já destacamos, a nova proposta 100% elétrica da BYD vem complementar a pegada elétrica esportiva da marca. O SUV do Seal apresenta-se com posicionamento mais dinâmico e elegante. Modelo está disponível em duas opções de bateria: 72 e 81 kWh. A autonomia pode chegar a 500 no ciclo europeu. Versão completa 4x4 está em homologação no Brasil.

Volkswagen Tayron

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Cotado para o Brasil, o SUV servirá como substituto para o Tiguan Allspace de três fileiras. Ele também oferece uma prévia do que em breve será o Tiguan norte-americano de 2025, feito no México. O Tayron oferece mais espaço, incluindo um layout opcional de sete assentos. O interior de telas duplas de até 15 polegadas é super rico e as opções de trem de força variam de até 268 cv com capacidade de tração nas quatro rodas.

id GTi

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Modelo adianta o que será o futuro da Volkswagen entre os elétricos. No GTI, alguns detalhes lembram o VW ID. 2all Concept, lançado no início deste ano. É o primeiro carro elétrico a usar o emblema GTI, e a VW já confirmou que uma versão de produção está em desenvolvimento. São 231 cv e um 0-100 km/h abaixo dos 7 segundos.

Ford Capri

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O original estava em produção na Europa de novembro de 1968 a dezembro de 1986 como um cupê de tamanho médio e se mostrou extremamente popular, com 1,9 milhão de unidades vendidas. A chave para vender o novo Capri - o terceiro carro elétrico da linha da Ford - é a promessa de 627 km de alcance com uma única carga.

Citroën C5 Aircross Concept

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O C5 Aircross Concept da Citroën oferece uma prévia do novo. O carro é uma abordagem futurista do C5 Aircross. O conceito sugere eletrificação, com opções EV e híbridas. No interior, há um design minimalista e elegante.

Audi A6 e-tron

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Além do novo Q5, a alemã exibe a linha Q6 e-tron que se expande com a adição da variante Sportback, apresentando uma aparência mais simplificada. A Audi também confirmou que o Sportback mantém a classificação de segurança de cinco estrelas Euro NCAP do Q6 E-Tron. O A6 e-tron Sportback é capaz de percorrer até 757 km com uma única carga. Já o S6 tem entre 640 e 670 km dependendo se for a perua o sedã.

Mini JCW elétrico e Aceman JCW

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Mini aumentou sua linha EV com as versões completas da John Cooper Works (JCW) do Cooper Electric e do Aceman EV. São 255 cv de potência para os dois. O Aceman JCW Electric acelera do 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos, enquanto o Cooper JCW EV reduz para 5,9 segundos. Ambos recebem kits de carroceria agressivos, freios atualizados e uma autonomia de até 370 km.

EV3 Kia

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O Kia EV3 é um SUV totalmente elétrico de 4,3 m de comprimento com aparência moderna e uma cabine de alta tecnologia. A versão Long Range possui um alcance no ciclo europeu de 600 km, graças à sua bateria de 81,4 kWh. Modelo tem 204 cv de potência e chega aos 100 km/h em 7,5 segundos. O carro surge como opção BEV ao Sportage e será vendido no Brasil no próximo ano.

*Viagem a convite da Renault