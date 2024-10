Raphinha marca duas vezes de pênalti e ajuda Brasil a vencer Peru por 4 x 0 nas eliminatórias

BRASÍLIA (Reuters) - Raphinha converteu um pênalti em cada tempo para levar o Brasil a uma vitória em casa por 4 x 0 sobre o Peru nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na terça-feira.

Após a vitória de virada por 2 x 1 no Chile na semana passada, o Brasil pareceu mais animado desde o início e dominou a posse de bola, com os gols de Andreas Pereira e Luiz Henrique no final da partida, dando brilho a um desempenho impressionante.

O Brasil, que havia perdido quatro dos cinco jogos pelas eliminatórias antes da vitória no Chile na quinta-feira, está em quarto lugar na classificação com 16 pontos após 10 jogos, atrás do terceiro colocado, o Uruguai, pelo saldo de gols.

"Acho que a gente precisava disso. Não só o primeiro jogo que, como eu falei, a gente precisava ganhar sim ou sim, e esse jogo também era um jogo que era importante para a gente voltar a vencer os dois jogos nessa Data Fifa", disse Raphinha à TV Globo.

"Foram dois jogos que, na minha opinião, a gente soube controlar. Obviamente que a gente está muito longe da perfeição, mas a gente está trabalhando forte, acredito que a gente está no caminho certo."

Depois de acertar o travessão aos 24 minutos do primeiro tempo, Raphinha deu a liderança ao time da casa de pênalti aos 38 minutos do primeiro tempo, depois que o zagueiro peruano Carlos Zambrano foi penalizado por toque de mão.

O atacante do Barcelona ampliou a vantagem do Brasil em cobrança de pênalti aos nove minutos da segunda etapa, depois que Zambrano cometeu falta em Savinho na área.

O substituto Andreas Pereira marcou o terceiro gol do Brasil com um voleio acrobático aos 72 minutos, finalizando brilhantemente um cruzamento de Luiz Henrique, que fechou a vitória dois minutos depois com um chute rasteiro da entrada da área.

A Argentina goleou a Bolívia por 6 x 0 e lidera a classificação com 22 pontos, três pontos à frente da Colômbia, que goleou o Chile, último colocado, por 4 x 0.

O Paraguai venceu a Venezuela por 2 x 1 e está em sexto lugar com 13 pontos, empatado com o Equador, quinto colocado, e um à frente da Bolívia, sétima colocada. As seis primeiras equipes têm vaga garantida na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

(Reportagem de Fernando Kallas, em Madri)