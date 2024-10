Quaest em SP: Nunes tem 45% e Boulos, 33% das intenções de voto no 2º turno

A primeira pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições 2024 em São Paulo mostra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 45% das intenções de voto. Concorrendo com ele, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 33% das menções do cenário estimulado, em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados.

Segundo o levantamento, 19% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 3% não sabem em quem votar. As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 e 15 de outubro, período em que a capital paulista enfrenta consequências de uma forte chuva que atingiu a cidade na última sexta-feira, 11.

Sobre a escolha do voto ser definitiva ou ainda haver margem para mudança, 86% dos eleitores de Nunes já estão decididos pelo candidato, enquanto os que disseram que votarão têm Boulos tem 85% de certeza sobre a escolha.

A pesquisa Quaest, que entrevistou 1.200 eleitores paulistanos, tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, índice de confiança de 95% e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05735/2024.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na véspera do primeiro turno, eventuais cenários de segundo turno foram testados entre os três candidatos melhor posicionados. Entre Nunes e Boulos, a pesquisa indicou que o atual prefeito venceria com 51% dos votos, contra 33% de Boulos.

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo da pesquisa, o instituto perguntou se o entrevistado já decidiu em quem votar e, se sim, em quem - nessa modalidade os nomes não são fornecidos. Entre as respostas, 38% disseram que votariam em Nunes, ante 28% em Boulos. Nesse cenário, 26% disse estar indeciso, e outros 8% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Herança de votos

Entre os eleitores que votaram no ex-coach Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, 74% afirmaram que agora votam em Nunes, enquanto 13% vota em Boulos. Já 54% do eleitorado de Tabata Amaral (PSB) diz votar no psolista, enquanto 23% preferem o atual prefeito.

Imagem do candidato

Nunes é o candidato que mais tem uma imagem positiva entre os entrevistados, com 53% das menções, ante 35% dizendo que têm uma imagem negativa do atual prefeito. Outros 7% responderam que não o conhecem, e 5% não respondeu.

A ordem é inversa para Boulos: o psolista tem 42% julgando que sua imagem é negativa, enquanto 40% afirmam que é positiva. Outros 12% dizem que não o conhecem, e 6% não souberam ou não quiseram responder.