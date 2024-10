Premiê da Itália visitará Líbano e Jordânia na próxima sexta

ROMA, 16 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, visitará o Líbano e a Jordânia na próxima sexta-feira (18), segundo a agenda divulgada pelo seu gabinete nesta quarta (16).

De acordo com a programação, ela estará em Aqaba ao meio-dia para uma reunião com o rei Abdullah II, da Jordânia. Logo depois, terá um encontro com o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, em Beirute, às 16h30 (horário local).

Meloni confirmou ontem sua viagem para o Líbano, que ocorrerá na esteira dos ataques israelenses contra a Força Interina das Nações Unidas no país (Unifil), enquanto o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, irá para Israel e Palestina na próxima semana.

As visitas serão realizadas no momento em que a Itália procura ajudar os esforços internacionais para diminuir a crise no Oriente Médio.

Em pronunciamento no Senado, Meloni expressou "preocupação com a escalada em andamento no Líbano", principalmente "com a forma como o cenário está a evoluir, apesar dos numerosos esforços (feitos por) nós e os nossos aliados".

Além disso, criticou os recentes ataques de Israel à missão de paz da Unifil, que conta com um forte contingente italiano de mil soldados, como "totalmente injustificados e uma clara violação da resolução 1701 da ONU". (ANSA).

