PMs que abordaram Porsche vasculharam celular de vítima; agentes viram réus

Do UOL, em São Paulo

A Justiça Militar de São Paulo aceitou denúncia e tornou réus, no último dia 10, os dois policiais militares presos por levarem dinheiro e um relógio do motorista de um Porsche no mês passado em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

A 4ª Auditoria Militar Estadual também negou a liberdade provisória a Elton Aparecido Leforte e Leandro Gonçalves Devecchi. Eles estão presos no Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.

Os policiais levaram um relógio avaliado em R$ 5.000, além da quantia de R$ 1.600. Denúncia do MP-SP, obtida pelo UOL, diz que o carro dirigido por Allison Vinicius de Lima Guerreiro Gomes pertence a um amigo dele.

A denúncia narra que os agentes intimidaram o motorista. Ao fazerem a abordagem, os PMs teriam dito que o Porsche estava envolvido em um caso de estelionato. Leandro teria tomado o celular de Allison e vasculhado o aparelho.

O policial acessou fotos, conversas no WhatsApp e coagiu o motorista a abrir os aplicativos bancários. Segundo o MP-SP, ele queria verificar os valores que Allison tinha na conta. Enquanto isso, Elton fazia uma busca no Porsche, sem que o alvo da abordagem acompanhasse.

Os agentes teriam exigido que a vítima pagasse R$ 20 mil, em espécie, para que fosse liberada. Allisson respondeu que não possuía o valor, o que fez Leandro pesquisar na internet sobre o relógio que o motorista usava e descobrir que o item valia cerca de R$ 5 mil.

O policial ameaçou o motorista com uma arma para ele colocar o relógio na porta do Porsche. Ele também disse, segundo o MP-SP, que entraria em contato para informar o valor, em espécie, que teria que ser entregue a eles. Os agentes saíram do local com R$ 1.600 e o relógio.

Elton e Leandro retiraram as tarjetas de identificação e as câmeras portáteis para não serem identificados durante a abordagem.

PMs foram presos na casa da vítima

A denúncia do MP-SP descreve que, no dia seguinte, os policiais passaram a enviar mensagens a Allison. Eles ainda foram até a casa do motorista para pressioná-lo.

Porém, Allison havia registrado denúncia na Corregedoria Militar. Uma equipe do órgão foi à casa dele, onde encontraram os dois policiais.

Allison reconheceu os agentes. Ele fez uma ligação para o número de onde as mensagens eram enviadas, quando o celular de Elton começou a tocar. Os dois acusados foram presos no local.

O advogado Luís Antônio Lobo Cardoso, que representa Elton, disse ao UOL que se manifestará após conversar com o policial no presídio, nesta quinta-feira (17). A reportagem ainda tenta contato com a defesa de Leandro.