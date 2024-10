Petróleo cai ligeiramente com mercado atento a conflito no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em leve queda nesta quarta-feira (16), postos em perspectiva pela informação de que Israel não planeja atacar a infraestrutura energética do Irã e pelos dados sobre o enfraquecimento da demanda mundial.

Nesse sentido, o preço do barril de tipo Brent para entrega em dezembro caiu 0,04%, para 74,22 dólares, em Londres. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento em novembro, recuou 0,27%, para 70,58 dólares.

Os preços da commodity se estabilizaram ligeiramente nesta quarta, depois da queda de ontem por causa de um artigo do Washington Post, segundo o qual a resposta israelense contra o Irã ao ataque com mísseis de 1º de outubro teria como alvo objetivos militares e não sua infraestrutura energética.

O Brent e o WTI despencaram na terça-feira para níveis que não eram vistos desde 1º de outubro, dia em que a República Islâmica lançou quase 200 mísseis contra Israel.

Espera-se "que o mercado continue se movimentando de forma bastante emocional, segundo as manchetes", comentou Phil Flynn do Price Futures Group.

Ao mesmo tempo, os investidores seguem assimilando o relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), que aumentou ligeiramente sua projeção de consumo para 2025, mas segue antecipando uma desaceleração em comparação com anos anteriores, particularmente na China.

