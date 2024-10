Nunes aparece 17 pontos à frente de Boulos em pesquisa Futura pré-apagão

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, está 17 pontos à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa para o segundo turno, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quarta-feira (16). A pesquisa foi realizada pré-apagão de energia.

O que aconteceu

Nunes tem 52,4% das intenções de voto; Boulos, 31,5%. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa foi realizada antes do apagão que afetou milhões de paulistanos. O levantamento ouviu eleitores em São Paulo no dia 11 de outubro, um dia antes da chuva que derrubou árvores, fiações, semáforos e a energia elétrica na capital, onde cerca de 90 mil imóveis seguem sem energia, segundo boletim divulgado às 12h desta quarta-feira (16) pela Enel.

Veja o resultado da pesquisa estimulada — quando o entrevistado recebe uma lista com o nome dos candidatos:

Ricardo Nunes (MDB): 52,4%

52,4% Guilherme Boulos (PSOL): 31,5%

31,5% Ninguém/ brancos / nulos: 9,6%

9,6% Não respondeu / não sabe: 6,5%

Nunes tem 62,4% dos votos válidos, ante 37,6% de Boulos. Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado das urnas.

Rejeição

A pesquisa também mensurou a rejeição aos dois candidatos em São Paulo.

Veja a rejeição aos candidatos medida pela pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 47,5%

47,5% Ricardo Nunes (MDB): 28,3%

28,3% Não rejeita ninguém: 16,4%

16,4% Rejeita todos: 6,1%

6,1% Não sabe / não respondeu: 3,9%

Metodologia. O levantamento realizou 1.000 entrevistas no formato CATI (entrevista telefônica assistida por computador) no dia 11 de outubro. Com 95% de nível de confiança, a pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-08539/2024.