PDT se divide entre candidato do PT e do PL em Fortaleza

Após a derrota do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que não chegou ao segundo turno nas eleições deste ano, os candidatos do PL e do PT que disputam a segunda etapa do pleito na capital do Ceará receberam apoio de diferentes nomes do partido. O ex-presidenciável e ex-governador do Estado, Ciro Gomes (PDT), descartou apoio ao candidato petista Evandro Leitão (PT), que teve 34,33% dos votos válidos e terminou atrás do deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), que recebeu 40,2%.

A declaração de Ciro ocorreu após seis dos oito vereadores eleitos pela sigla declararem apoio à candidatura de Fernandes, o que motivou uma nota de repúdio publicada pela Juventude do partido no último sábado, 12.

Gardel Rolim, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, PPCell, Jânio Henrique e Marcel Ehrich Colares postaram fotos ao lado do candidato do PL, usando adesivos com o número do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros dois vereadores pedetistas eleitos, Adail Júnior e Luciano Gira~o, fizeram o caminho contrário e afirmaram que no segundo turno apoiam o candidato petista.

'Trabalhista'

"O PDT sempre esteve na linha de frente na luta por justiça social, democracia e pluralidade do povo brasileiro, ideais que o candidato bolsonarista repudia", diz a ala jovem da sigla em nota, afirmando que "trabalhista não vota em bolsonarista" e declarando nominalmente apoio a Leitão.

Ciro comentou a publicação citando casos de outras capitais nordestinas onde a sigla já estaria, de alguma forma, apoiando o PL, pedindo "mais respeito" e afirmando que, caso contrário, ia dizer "mais algumas coisas" que o partido "está precisando ouvir".

O ex-presidenciável terminou o comentário afirmando que "não é nem nunca será um puxadinho do PT".

O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, havia publicado uma nota na última quinta-feira, 10, declarando que seguiria o posicionamento da legenda e manteria a neutralidade partidária no segundo turno, entendendo que os dois candidatos não representam, por um lado, "princípios e bandeiras" que defende, e por outro, "não agradam ao modelo de gestão" que considera adequado para a capital.

Figueiredo, entretanto, recuou e nesta segunda, 14, declarou apoio ao candidato petista em um vídeo no qual aparece ao lado de Leitão em seu perfil no Instagram.

Apesar do racha estadual no Ceará, onde Ciro construiu sua carreira política, o PDT tem representação no governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva, com Carlos Lupi comandando o Ministério da Previdência Social.

'Voto útil'

Assim como os vereadores eleitos que apoiam Fernandes, o ex-prefeito da capital cearense, Roberto Claudio (PDT), também declarou apoio ao candidato bolsonarista, como um "voto útil" contra "uma fórmula que já deu errado" na cidade.

O postulante do PL ao comando da prefeitura de Fortaleza também recebeu o apoio do quarto colocado no primeiro turno do pleito, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), que obteve 11,4% dos votos válidos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.