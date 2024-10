Paraná Pesquisas para 2º turno em SP: quem está na frente em nova sondagem

Do UOL, em São Paulo (SP)

O novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (16), aponta a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno em São Paulo (SP).

O que mostra a pesquisa

Distância entre Nunes e Guilherme Boulos (PSOL) é de 13 pontos. O atual prefeito tem 52,3% das intenções de voto dos paulistanos, enquanto o psolista é o escolhido de 39,2% dos eleitores.

Boulos oscilou para cima e Nunes, para baixo. O deputado oscilou 0,2 ponto percentual para cima, e o emedebista oscilou 0,5 ponto para baixo, em comparação com a última pesquisa divulgada pelo instituto.

Veja, abaixo, os números completos da pesquisa estimulada. Nesse modelo, o entrevistado recebe a lista com o nome e número dos candidatos:

Ricardo Nunes (MDB): 52,3% Guilherme Boulos (PSOL): 39,2% Nenhum / branco / nulo: 5,2% Não sabe / não respondeu: 3,3%

Boulos tem rejeição maior

Entrevistados que não votariam no psolista "de jeito nenhum" são 48,8%. Outros 17,1% disseram que poderiam votar nele, e 32,5 declararam voto em Boulos "com certeza".

Nunes tem rejeição de 36,1%. Os que consideram votar no prefeito são 25%, e 37,5% dizem que votarão nele "com certeza".

Metodologia

O instituto entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores. As entrevistas foram realizadas de 12 a 15 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-06311/2024.