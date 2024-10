Nunes anuncia câmeras em frente a garagens da Enel para vigiar caminhões

Do UOL, em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta quarta (16) que instalará câmeras do sistema Smart Sampa na frente de garagens da Enel para monitorar o fluxo de caminhões da empresa em meio à crise energética em São Paulo após as chuvas da última sexta (11).

O que aconteceu

A concessionária da energia Enel tem cinco garagens da cidade. "Quando eu coloco uma câmera do Smart Sampa, eu vou ter toda informação sobre os veículos que entram e saem", disse Nunes, na sede da Smart Samp — central de monitoramento por câmeras criada pela prefeitura, que fica na região central de São Paulo. Segundo ele, uma equipe especial será destacada para monitorar o fluxo e outros dados, como número de veículos mobilizados pela empresa.

Todo o efetivo da Defesa Civil estará de sobreaviso no fim de semana. Ao todo, 360 pessoas estarão à disposição nas 32 sub-prefeituras. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade terá tempo nublado e pancadas de chuvas isoladas, no sábado — além de ventos de intensidade moderada.

"Eu vou fazer. Se eles quiserem, derrubem na Justiça", disse Nunes sobre legalidade da medida. A resposta foi dada à um questionamento de outras empresas serem monitoradas da mesma forma pela prefeitura. Segundo Nunes, o interesse público fala mais alto no caso em questão. "Estou vendo meu povo sofrer", afirmou ele.

Outras 2.000 pessoas foram mobilizadas para ações de poda e zeladoria, segundo a prefeitura. Além disso, cem geradores foram alugados para manter o funcionamento dos semáforos da cidade.

Prefeito diz São Paulo ainda tem 49 mil domicílios sem luz. A Enel informou no início da tarde desta quarta que são cerca de 90,8 mil clentes afetados pela falta de energia na Grande São Paulo. Procurada, a empresa não se manifestou sobre a medida anunciada pelo prefeito.

Nove escolas municipais e 4 postos de saúde funcionam à base de geradores. Segundo Nunes, a prefeitura aguarda que a Enel desligue a rede para que possa fazer a remoção de 16 árvores caídas.

Só no Ipiranga, há 8 mil casas sem luz. Segundo o prefeito, a Enel não consegue fornecer dados básicos, como as ruas em que estão os imóveis afetados. "Não faltou por parte da prefeitura nenhuma diligência", disse ele.

Nunes negou que crise tenha relação com poda de árvores. Segundo ele, há locais sem postes de energia (com rede elétrica enterrada) que foram afetados, como o Centro. O mesmo aconteceu em locais sem tantas árvores, como a Saúde. Ele disse também que o tempo de atendimento da Enel nesta crise tem sido maior do que o verificado em novembro de 2023.

Danos foram mais severos na zona sul — diferentemente do que ocorreu na tempestade de novembro de 2023, quando toda a cidade foi impactada. A região é justamente um dos redutos eleitorais que garantiu a ida de Nunes ao segundo turno das eleições municipais.