Nathália Arcuri: 'Dinheiro só não traz felicidade pra quem já tem dinheiro'

Quanto dinheiro você precisa para ser feliz e ter a vida dos seus sonhos? No Divã de CNPJ, a influenciadora financeira e fundadora da Me Poupe, Nathália Arcuri, explica que a ideia de que dinheiro não traz felicidade só é verdade para quem não sabe o que quer e não tem um objetivo que o dinheiro possa conquistar.

O dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é felicidade para você. E você só pode dizer que dinheiro não traz felicidade quando de fato você tiver dinheiro Nathália Arcuri, fundadora da Me Poupe e empresária

O que a educadora financeira explica é que, muitas vezes, as pessoas passam grande parte da vida e do tempo vendendo sua energia para conseguir dinheiro, pagar suas contas e desfrutar de alguns prazeres que o dinheiro traz.

Mas, para além disso, fica de lado a compreensão de quanto cada um precisa para alcançar a sua vida ideal, a sua felicidade, e um plano financeiro para chegar até lá. "E você pode falar, putz. Nadei, nadei e não é que com pouquinho dava para ser feliz, não é que eu estava feliz lá".

Essa falta de rotina e hábito para pensar no dinheiro de forma consciente e estratégica, para Arcuri, nasce com vários preceitos ou crenças financeiras que cada pessoa tem. Se alguém pensa que dinheiro é ruim, não vê propósito ou um destino para os seus ganhos e conquistas financeiras, o recurso perde sentido.

Para quem vê o dinheiro como uma armadilha, a fundadora da Me Poupe prefere enxergá-lo como uma ferramenta e um caminho para a liberdade.

Mas que legal que eu tenho todo esse dinheiro, agora eu posso fazer outras coisas com ele, porque o dinheiro pode ajudar muita gente. O dinheiro é ferramenta, e depende muito daquilo que você tem de essência Nathália Arcuri, fundadora da Me Poupe e empresária

No Brasil, aprendemos a vilanizar a empresa e o empresário

Há 10 anos na internet falando sobre finanças, Nathalia Arcuri segurou uma colher de pau pela primeira em frente à uma câmera para dar forma a um sonho antigo: levar educação financeira para o máximo de pessoas no Brasil.

Lançando seu terceiro livro, o Chefe de mim, a fundadora da Me Poupe diz que no Brasil, além de demonizar o dinheiro, as pessoas enxergam o empresário como um vilão.



Aqui, aprendemos a vinalizar a empresa, a empresária, o empresário. Essa mentalidade de uma opressão da classe trabalhadora, de que é uma exploração [...]. Nathália Arcuri, fundadora da Me Poupe e empresária

