Moscou acusa Zelensky de 'empurrar' Otan a 'entrar em conflito direto' com a Rússia

Moscou acusou, nesta quarta-feira (16), o presidente Volodimir Zelensky de "empurrar" a Otan para a guerra com a Rússia, depois de o líder ucraniano ter apresentado um "plano de vitória" no qual pediu a entrada do seu país na aliança transatlântica.

Zelensky "empurra os países da Otan a entrar em conflito direto com o nosso país", denunciou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

"Certamente não é um plano, é um conjunto de slogans incoerentes, é saliva sangrenta dos lábios de um assassino neonazista", afirmou em entrevista coletiva.

No seu plano, apresentado nesta quarta-feira perante o Parlamento, Zelensky descartou ceder território para acabar com a guerra com a Rússia e apelou às potências ocidentais que aumentem a sua ajuda.

Essa questão será discutida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em uma reunião que começa na quinta-feira, disse o chefe da aliança militar, Mark Rutte.

bur/am/jm/mb/aa/dd

© Agence France-Presse