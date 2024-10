Minério de ferro cai com peso do cenário de oferta global e demanda da China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, com as perspectivas de oferta global mais firme e demanda chinesa mais branda ofuscando os dados comerciais mais fortes no principal consumidor mundial do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,88%, a 782,5 iuanes (109,92 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura recuava 1,09%, a 104,8 dólares a tonelada.

A mineradora brasileira Vale informou na terça-feira um aumento de 5,5% na produção de minério de ferro no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, atingindo o nível mais alto em quase seis anos.

"As expectativas são de que os principais exportadores indiquem que as recentes interrupções no fornecimento já passaram e as perspectivas de novos ganhos são fortes", disseram os analistas do ANZ em nota.

A Vale é um dos maiores fornecedores de minério de ferro do mundo e sua divulgação veio antes dos relatórios de produção desta semana de outros grandes exportadores, incluindo a BHP e a Rio Tinto.

Enquanto isso, as importações de minério de ferro da China em setembro aumentaram 2,7% em relação a agosto e 2,9% em relação ao ano anterior, uma vez que as encomendas foram incentivadas pelos preços mais baixos e pela esperança de uma melhor demanda durante a alta temporada de construção.

(Reportagem de Gabrielle Ng)