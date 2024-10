Messi Monumental: astro retorna à Argentina em grande estilo contra a Bolívia

Sem jogar em solo Argentinohá 11 meses, Lionel Messi justificou a espera e deu de presente a seus compatriotas três gols e três assistências na vitória da 'Albiceleste' por 6 a 0 sobre a Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Longe das lágrimas pela lesão no tornozelo direito na final da Copa América, que o tirou da última rodada dupla das Eliminatórias, Messi terminou a noite de terça-feira com um sorriso enorme diante de 80 mil torcedores, que lotaram o estádio Monumental de Buenos Aires, rendidos a seus pés.

A esperança da Bolívia durou menos de 20 minutos, quando o camisa 10 aproveitou uma falha defensiva e abriu o caminho para a goleada, que seguiu com as assistências para os gols de Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Com os três que marcou contra os bolivianos, Messi chegou a 112 gols com a camisa da Argentina, mais que o dobro do segundo colocado entre os artilheiros históricos da 'Albiceleste', Gabriel Batistuta (54), e 80 a mais que o ídolo Diego Maradona (32).

"É sempre lindo vir aqui e sentir o carinho. Fico emocionado quando gritam meu nome. Existe uma grande conexão com o povo, que todos nós aproveitamos. Adoramos jogar na Argentina", destacou Messi depois de uma noite mágica.

"Não coloco prazos [para a aposentadoria]. Quero aproveitar, mais do que nunca, quero estar aqui e sentir o cario das pessoas, porque sei que podem ser os últimos jogos. Quero ver passo a passo e continuar aproveitando dia a dia", comentou o capitão argentino.

- Não para de surpreender -

Até o técnico Lionel Scaloni, que o conhece há vários anos, se surpreende com seu nível.

"Ele não para de surpreender. Em algum momento, em me sento no banco, converso com Pablo [Aimar, seu auxiliar] e digo: 'é maravilhoso desfrutar isso, poder estar sentado no banco de reservas e ver as coisas que ele faz e que a equipe acompanha'", confessou Scaloni.

"Que ele jogue o máximo que puder, é a única coisa que peço, porque é um prazer vê-lo e tê-lo dentro de um campo de futebol", pediu o treinador.

O pedido de Scaloni é o mesmo de milhões de torcedores argentinos. Embora a seleção já tenha mostrado que pode jogar bem sem o astro, também é claro que com Messi em plena forma a equipe tem um ganho enorme.

Além da noite monumental de Messi, a Argentina também se mostrou firme na defesa contra um adversário que vinha de três vitórias seguidas, tomando conta do jogo no meio-campo.

A 'Albiceleste' recuperou o sorriso sob a batuta de seu líder, se manteve na liderança das Eliminatórias e ofereceu uma atuação de gala, enquanto caminha sem contratempos rumo à Copa do Mundo, ainda sem saber se contará com seu principal jogador.

