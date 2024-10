Membro do BC do Japão pede ritmo "muito moderado" no aumento dos juros

Por Leika Kihara e Takahiko Wada

TÓQUIO/TAKAMATSU, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deve elevar a taxa de juros em um ritmo "muito moderado" e evitar aumentos prematuros, disse a autoridade do banco Seiji Adachi nesta quarta-feira, alertando que novas altas do iene e a desaceleração da demanda global podem pesar sobre a inflação e o crescimento dos salários.

Adachi disse que a economia do Japão já cumpriu as condições para a normalização da política monetária, com o país permanecendo em uma base firme e os aumentos de preços se ampliando.

Mas ele alertou sobre várias incertezas econômicas que exigem uma abordagem cautelosa sobre o ajuste dos juros.

O iene pode continuar subindo em relação às mínimas de várias décadas, à medida que o Federal Reserve passa por um ciclo de afrouxamento monetário, o que reduziria os custos de importação japoneses e pesaria sobre a inflação ao consumidor, disse ele em um discurso para líderes empresariais em Takamatsu, no oeste do Japão.

Também há dúvidas sobre se as empresas japonesas continuarão aumentando os salários suficientemente no próximo ano devido aos riscos globais persistentes, como a incerteza sobre o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, bem como a desaceleração da demanda chinesa e norte-americana.

"Dada a alta incerteza em torno dos acontecimentos globais, há uma incerteza significativa em relação aos desenvolvimentos salariais do próximo ano no Japão. Devemos monitorar cuidadosamente a situação", disse Adachi, sinalizando a necessidade de passar algum tempo examinando esses riscos antes de elevar os juros novamente.

Os comentários de Adachi, que é visto como tendo uma abordagem neutra em relação à política monetária, seguem as do presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, que sugeriu que a instituição não tem pressa em aumentar os juros.

Quando perguntado em uma coletiva de imprensa sobre o que seria considerado aumentos salariais "suficientes", Adachi disse que o Japão precisaria ver os salários subirem em 2025 pelo menos em torno do ritmo observado neste ano.

O Banco do Japão abandonou os juros negativos em março e elevou sua taxa de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que o Japão está no caminho certo para atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2%.

Não se espera nenhuma mudança na política monetária na próxima reunião em 30 e 31 de outubro, embora os mercados estejam divididos sobre se o banco pode elevar os juros em dezembro ou esperar até janeiro.

