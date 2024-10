Mais de 40 pássaros 'cantam' hino colombiano em aúdio às vésperas da COP16

Mais de 40 pássaros de diferentes espécies foram registrados em seu habitat natural para compor uma versão singular do hino da Colômbia, país com a maior biodiversidade de aves do mundo e que sediará a COP16 neste mês.

"Há mais de 41 aves neste áudio, mais de três anfíbios, há rãs, e até um jaguar, temos capturada uma baleia também no Pacífico, que tem um som incrível. Capturamos também sons da natureza, o vento, o mar e a chuva para enriquecer ainda mais o ambiente", explicou à Blu Rádio o produtor musical Miguel de Narváez, responsável por harmonizar meticulosamente os sons.

Junto a uma equipe de biólogos, este músico viajou durante dez dias pelas regiões do Caribe, Pacífico, dos Llanos Orientais e em alguns paramos, para registrar com microfones "muito sofisticados" a antologia de sons.

"O que fizemos foi primeiro gravar tudo que pudéssemos e depois determinar quais (pássaros) estavam nas tonalidades que precisávamos, porque o hino está na tonalidade original do hino nacional e nem todos os pássaros serviam", explicou de Narváez.

A composição foi veiculada por algumas emissoras de rádio nesta quarta-feira, véspera da COP16 sobre a biodiversidade, que será realizada em Cali (sudeste) entre 21 de outubro e 1º de novembro.

O governo da Colômbia também lançou recentemente uma canção para a cúpula que canta o lema de "paz com a natureza" ao ritmo de marimba, tambores e outros sons do Pacífico colombiano.

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), a Colômbia "tem a maior diversidade de aves do mundo: ao todo, são 1.935 espécies de aves identificadas até agora".

Em seguida vem o Peru, que registrou 1.879 espécies, segundo um relatório oficial deste ano.

As populações de animais selvagens perderam, em média, 73% de seus indivíduos em 50 anos, de acordo com a WWF.

