Josias: Novo temporal em SP arrisca virar do avesso humor do eleitor

Na sequênccia do apagão que se arrastou após o temporal da última sexta-feira (11), a previsão de uma nova tempestade em São Paulo traz a possibilidade de gerar um fato novo que "vire do avesso" o cenário da eleição municipal às vésperas do segundo turno, afirmou o colunista Josias de Souza em entrevista ao UOL News de hoje (16).



Estamos a poucos dias da eleição, e um novo evento climático pode impactar diretamente o humor do eleitor e a dinâmica da disputa.

Imagina um novo apagão, com mais de dois milhões de domicílios desligados da tomada. (...) Então, uma coisa assim pode... virar do avesso os humores do eleitor

Se chover de novo sobre a fiação da capital paulista, ela pode produzir o fato novo que o Guilherme Boulos [PSOL] anseia para mandar o favoritismo do Ricardo Nunes para o raio que o parta. Mas precisa desse fato novo. E nós não sabemos se esse apagão, com toda essa inércia da Enel, vai ou não representar esse fato novo Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou ainda que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta mitigar os impactos negativos do apagão para proteger seu aliado político, o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB).

Tarcísio sai em defesa, claro, de Nunes, que é o aliado dele e o protegido dele nessa campanha. Ele é o padrinho de Nunes

O comitê do Ricardo Nunes trabalha com o pressuposto de que sua vantagem continua sob controle, mas o cenário pode mudar rapidamente com um novo apagão.

É por isso que o comitê do Ricardo Nunes (MDB) está todo olhando para o céu lá. Vendo se há trovoada, se tem vento, um ventinho mais forte já incomoda e pode ser que isso represente um fator novo nessa disputa eleitoral Josias de Souza, colunista do UOL

