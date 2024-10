Hezbollah reporta 'combates violentos' com tropas israelenses em aldeia fronteiriça libanesa

O Hezbollah afirmou que seus combatentes enfrentam, nesta quarta-feira (16), as tropas israelenses em "combates violentos" a "queima-roupa" no sul do Líbano.

O movimento libanês pró-iraniano afirmou que seus milicianos travam "combates violentos" a "queima-roupa" contra as tropas israelenses com vários tipos de armas automáticas nas imediações da aldeia libanesa de Al Qawzah.

