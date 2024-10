Unifil diz que tanque israelense atirou contra uma de suas posições

A força de paz da ONU no Líbano (Unifil) afirmou, nesta quarta-feira (16), que um tanque israelense abriu fogo contra uma de suas posições no sul do país, em um ataque "aparentemente deliberado" que danificou uma torre de observação.

Os capacetes azuis da Unifil, posicionados no vilarejo de Kfar Kila, indicaram que o tanque israelense "disparou contra a torre de vigilância, destruindo duas câmeras e danificando a torre", em um ataque "direto e aparentemente deliberado".

jos/tp/js/mb/aa/jb/mvv

© Agence France-Presse