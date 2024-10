Explosão de caminhão-tanque deixa quase 100 mortos na Nigéria

Ao menos 94 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas no norte da Nigéria na explosão de um caminhão-tanque com combustível na terça-feira à noite, informou a polícia nesta quarta-feira.

O caminhão sofreu um acidente em uma rodovia no estado de Jigawa e muitas vítimas foram atingidas pela explosão quando se aproximavam para tentar retirar o combustível, afirmou o porta-voz da polícia, Lawan Shiisu Adam.

"Até o momento, temos a confirmação de 94 mortos e quase 50 feridos", disse o porta-voz.

Após o acidente, que aconteceu na localidade de Majia, os moradores correram em direção ao veículo para recolher o combustível derramado, informou Adam.

O porta-voz explicou que a polícia chegou ao local e tentou dissuadir os moradores, mas o número de agentes das forças de segurança era insuficiente.

As explosões de caminhões-tanque são frequentes na Nigéria, o país mais populoso de África, onde as rodovias não têm boa manutenção e a população tenta extrair combustível quando acontece um acidente.

A Nigéria sofre uma crise econômica aguda e, ao mesmo tempo, o preço da gasolina aumentou cinco vezes desde que o presidente, Bola Ahmed Tinubu, cortou os subsídios no ano passado.

Na semana passada, a petrolífera estatal aumentou os preços pela segunda vez em pouco mais de um mês. Além do aumento dos preços, há escassez de combustível.

A Comissão Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) registrou 1.531 acidentes envolvendo caminhões-tanque em 2020 e 535 mortes.

No início de setembro, pelo menos 59 pessoas morreram na Nigéria quando um caminhão-tanque com combustível colidiu com um caminhão que transportava passageiros e gado no estado do Níger.

A FRSC registrou 5.000 mortes por acidentes rodoviários na Nigéria em 2023, contra 6.500 em 2022.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são comunicados às autoridades e estima que cerca de 40 mil pessoas morram anualmente nas estradas do país, segundo um relatório de 2023.

Na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África, também são relatados incêndios e explosões mortais em infraestruturas de petróleo e de distribuição de combustível.

