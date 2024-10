Explosão de caminhão-tanque deixa quase 150 mortos na Nigéria

Pelo menos 147 pessoas morreram na noite de terça-feira (15) na Nigéria devido à explosão de um caminhão-tanque, em torno do qual uma multidão havia se aglomerado para recolher o combustível derramado.

Várias testemunhas descreveram à AFP uma "cena de terror", com uma "grande explosão" e "pessoas em chamas" que "corriam e gritavam".

O caminhão sofreu um acidente em uma estrada no estado de Jigawa, no norte da Nigéria, quando tentava evitar uma colisão com outro veículo.

O estudante Sanusi Lawan explicou que primeiro ouviu "gritos de alegria" e se apressou para se juntar a centenas de pessoas que estavam recolhendo o combustível com baldes.

O jovem, de 21 anos, levou o balde para casa, e seu irmão o convenceu a não voltar para pegar mais. Então, ouviram "uma enorme explosão". "As pessoas corriam em chamas e gritavam pedindo ajuda", acrescentou.

O porta-voz da polícia, Lawan Shiisu Adam, explicou que os agentes chegaram ao local e tentaram dissuadir a multidão, mas se sentiram "sobrecarregados".

A Agência Nacional de Gestão de Emergências (Nema) informou que 147 pessoas morreram na tragédia.

Hambali Zarga, chefe do governo do distrito de Taura, disse à AFP que essa cifra leva em conta apenas os corpos enterrados em uma vala comum e alertou que o número de vítimas pode aumentar.

Dezenas de vítimas foram "queimadas até ficarem irreconhecíveis", explicou Zarga ao lado da vala. Ele detalhou que há mais corpos enterrados em outros lugares e que o incidente também deixou 140 feridos que estão sendo tratados em hospitais próximos.

- Combustível é "ouro" -

Explosões de caminhões-tanque são comuns na Nigéria, o país mais populoso da África, onde as estradas estão mal conservadas e a população tenta recolher combustível quando ocorre um acidente.

A Nigéria enfrenta uma grave crise econômica, com uma inflação de 32,7% em setembro, e o preço da gasolina se multiplicou por cinco desde que o presidente Bola Ahmed Tinubu cortou os subsídios no ano passado.

Tinubu prometeu apoiar os afetados e disse estar "comprometido com a revisão rápida e completa dos protocolos de segurança no transporte de combustível em todo o país".

A desesperança aumentou ainda mais na semana passada, depois que a companhia petrolífera estatal aumentou os preços pela segunda vez em pouco mais de um mês.

"Todo mundo sabe o risco que implica recolher combustível quando um caminhão-tanque se acidenta, mas o nível de pobreza é tão alto que é difícil resistir à tentação", disse o estudante Lawan.

"O combustível agora é ouro" em meio à crise econômica, acrescentou.

No início de setembro, pelo menos 59 pessoas morreram na Nigéria quando um caminhão-tanque com combustível colidiu com um caminhão que transportava passageiros e gado no estado de Níger.

A Comissão Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) registrou 1.531 acidentes envolvendo caminhões-tanque em 2020, resultando em 535 mortes. Esses incidentes fatais também causam danos ao meio ambiente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são relatados às autoridades e estima que cerca de 40.000 pessoas morram anualmente nas estradas da Nigéria, segundo um relatório de 2023.

Na Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo da África, também ocorrem incêndios e explosões mortais nas infraestruturas petrolíferas e de distribuição de combustível.

