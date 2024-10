Lojas e sites falsos: como Israel conseguiu enganar o Hezbollah usando um pager volumoso

As baterias dentro dos pagers usados como armas que chegaram ao Líbano no início do ano, parte de um plano israelense para dizimar o Hezbollah, tinham características poderosamente enganosas e um calcanhar de Aquiles.

Os agentes que construíram os pagers projetaram uma bateria que escondia uma carga pequena, mas potente, de explosivo plástico e um detonador inovador que era invisível aos raios X, de acordo com uma fonte libanesa com conhecimento em primeira mão dos pagers e fotos da desmontagem da bateria vistas pela Reuters.

Para superar o ponto fraco - a ausência de uma história plausível para o novo e volumoso produto - eles criaram lojas online, páginas e publicações falsas que poderiam enganar a verificação do Hezbollah, como mostra uma análise da Reuters de arquivos da internet.

O design furtivo do pager-bomba e a história cuidadosamente construída da bateria, ambos descritos aqui pela primeira vez, lançam luz sobre a execução de uma operação de anos que desferiu golpes sem precedentes contra o inimigo libanês de Israel, apoiado pelo Irã, e empurrou o Oriente Médio para mais perto de uma guerra regional.

Uma folha fina e quadrada com seis gramas de explosivo plástico branco de tetranitrato de pentaeritritol (PETN) foi espremida entre duas células retangulares de bateria, de acordo com a fonte libanesa e as fotos.

O espaço restante entre as células da bateria não podia ser visto nas fotos, mas foi ocupado por uma tira de material altamente inflamável que atuou como detonador, disse a fonte.

Esse sanduíche de três camadas foi inserido em um invólucro de plástico preto e encapsulado em um invólucro de metal do tamanho aproximado de uma caixa de fósforos, segundo as fotos.

O conjunto era incomum porque não dependia de um detonador miniaturizado padrão, normalmente um cilindro metálico, disseram a fonte e dois especialistas em bombas. Todos os três falaram sob condição de anonimato.

Sem nenhum componente metálico, o material usado para acionar a detonação tinha uma vantagem: como os explosivos plásticos, ele não era detectado por raios X.

Ao receber os pagers em fevereiro, o Hezbollah procurou pela presença de explosivos, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, submetendo-os a scanners de segurança de aeroportos para ver se disparavam alarmes. Nada de suspeito foi registrado.

Os dispositivos provavelmente foram configurados para gerar uma faísca dentro da bateria, o suficiente para acender o material detonador e fazer com que a folha de PETN explodisse, segundo os dois especialistas em bombas, a quem a Reuters mostrou o projeto do pager-bomba.

Como os explosivos e o invólucro ocupavam cerca de um terço do volume, a bateria carregava uma fração da energia compatível com seu peso de 35 gramas, disseram os dois especialistas em baterias.

"Há uma quantidade significativa de massa não contabilizada", disse Paul Christensen, especialista em baterias de lítio da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

Em algum momento, o Hezbollah percebeu que a bateria estava se esgotando mais rápido do que o esperado, disse a fonte libanesa. No entanto, o problema não parece ter levantado grandes preocupações de segurança - o grupo ainda estava entregando os pagers a seus membros horas antes do ataque.

Em 17 de setembro, milhares de pagers explodiram simultaneamente nos subúrbios do sul de Beirute e em outros redutos do Hezbollah, na maioria dos casos depois que os dispositivos emitiram um bipe, indicando uma mensagem recebida.

Entre as vítimas levadas às pressas para o hospital, muitas tinham ferimentos nos olhos, dedos faltando ou buracos abertos no abdômen, indicando sua proximidade com os dispositivos no momento da detonação, segundo testemunhas da Reuters. No total, o ataque com o pager e um segundo ataque no dia seguinte, que ativou walkie-talkies armados, mataram 39 pessoas e feriram mais de 3.400.

Duas fontes de segurança ocidentais disseram que a agência de inteligência israelense Mossad liderou os ataques com pagers e walkie-talkies.

A Reuters não conseguiu determinar onde os dispositivos foram fabricados. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tem autoridade sobre a Mossad, não respondeu a um pedido de comentário.

O Ministério da Informação do Líbano e um porta-voz do Hezbollah não quiseram comentar para esta reportagem.

Israel não negou nem confirmou sua participação. No dia seguinte aos ataques, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, elogiou os resultados "muito impressionantes" da Mossad em comentários que foram amplamente interpretados em Israel como um reconhecimento tácito da participação da agência.

As autoridades norte-americanas disseram que não foram informadas sobre a operação com antecedência.