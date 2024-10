Doadora de Tabata que apoiou voto útil em Boulos dá R$ 50 mil ao psolista

A escritora Beatriz Bracher fez uma doação de R$ 50 mil para o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). Apesar de ter sido a terceira maior doadora de Tabata Amaral (PSB) no primeiro turno, ela acabou apoiando voto útil no psolista, seu rival.

O que aconteceu

A escritora é atualmente a terceira maior doadora da campanha de Boulos. O valor só aparece atrás dos depósitos feitos por Daniela Maria Moreau (R$ 300 mil) e Mariana Moreau (R$ 200 mil). Elas pertencem à família que já comandou o banco Bahia.

Bracher doou R$ 150 mil para Tabata no primeiro turno, mas assinou manifesto que defendeu voto útil em Boulos. O documento recebeu apoio de artistas e intelectuais, que buscavam evitar um segundo turno entre Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), sem uma candidatura que representasse a esquerda. Derrotada, Tabata recebeu 9,9% dos votos na primeira etapa, e o psolista vai enfrentar Nunes.

Ao todo, Boulos recebeu R$ 81,1 milhões em doações de campanha. O teto de gastos para o segundo turno é de R$ 26,9 milhões. As principais transferências são do PT, de R$ 44 milhões, e do PSOL, de R$ 36 milhões.

Boulos recebeu quase o dobro do valor que seu adversário. Segundo o DivulgaCand, plataforma da Justiça Eleitoral, Nunes tem R$ 46,5 milhões entre valores recebidos por partidos e pessoas físicas. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é responsável pela principal transferência, de R$ 17 milhões.