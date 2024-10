Degustação gratuita reúne os melhores cafés do mundo em SP

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - Entre os dias 24 e 26 de outubro, os brasileiros poderão provar gratuitamente os melhores cafés do mundo que concorrem ao Prêmio Internacional Ernesto Illy e votar em seu favorito.

A degustação às cegas acontecerá na cafeteria da illycaffè no número 1497 da Rua Haddock Lobo, em São Paulo, das 15 às 18h, quinta e sexta, e das 11h30 às 14h, no sábado, quando o público presente poderá descobrir as nuances e características que distinguem as várias origens finalistas: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda.

"É uma oportunidade única poder provar em um só lugar os melhores cafés de vários países diferentes, apreciando sua diversidade", diz Frederico Canepa, diretor-geral da illy no Brasil.

O café será preparado no método filtrado, para que todas as particularidades possam ser percebidas pelo público, e todos os nove finalistas poderão ser degustados.

Os cafés são os mesmos que disputam a nona edição do Prêmio Internacional Ernesto Illy, que escolherá em Nova York o "Melhor dos Melhores" por meio de um júri independente e multidisciplinar formado por especialistas do setor.

Já os votos das pessoas que participarem da degustação em São Paulo definirão, junto aos votos recebidos em outras cafeterias illy selecionadas pelo mundo, o vencedor do prêmio "Coffee Lovers' Choice" do evento.

A cerimônia do 9º Prêmio Internacional Ernesto Illy está marcada para 12 de novembro. (ANSA).

