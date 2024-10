Nunes e Boulos participam do debate UOL/Folha/RedeTV! nesta quinta

UOL, Folha de S.Paulo e RedeTV! realizam nesta quinta-feira (17), às 10h20, debate com Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

As campanhas dos candidatos confirmaram a participação e assinaram o compromisso de atender às regras do encontro. O debate terá duração aproximada de 2 horas.

O debate, com cinco blocos, será parcialmente no formato de banco de tempo. Cada candidato terá 12 minutos para administrar livremente tanto no primeiro quanto no terceiro blocos, reservados para o confronto direto entre eles. O primeiro candidato a falar será definido por sorteio que será realizado com assessores das campanhas na manhã do dia do debate. No terceiro bloco, o primeiro a ter a palavra será o que ficou em segundo no primeiro bloco do confronto.

Formato prioriza livre debate. Quando o candidato começar a falar em um desses blocos, seu tempo passará a ser descontado. O cronômetro travará novamente quando ele encerrar sua fala. Não serão permitidas interrupções durante a fala do rival.

O segundo e quarto blocos serão de perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha. No segundo bloco, os jornalistas escolherão o candidato para dirigir a pergunta de tema livre. A questão precisará ser formulada em um minuto e a resposta não pode passar de dois minutos. A regra é a mesma para o quarto bloco, mas as perguntas serão necessariamente sobre temas da cidade.

O quinto bloco será para despedidas. Os candidatos terão dois minutos para suas considerações finais, respeitada a ordem definida em sorteio feito com as campanhas na manhã do dia do debate.

As jornalistas Fabíola Cidral, do UOL, e Amanda Klein, da RedeTV!, serão as mediadoras. Raquel Landim e Thais Bilenky, colunistas do UOL, e Flávia Lima e Matheus Tupina, da Folha, farão perguntas. O debate será transmitido ao vivo do estúdio da Rede TV!, em Osasco, e pelos sites e redes sociais da emissora, do UOL e da Folha.