Dá descarga de tampa aberta? Saiba que 'nuvem de cocô' impregna o ar; veja

Se você já precisou usar um banheiro público, sabe que todo cuidado é pouco— já que o fluxo de pessoas nesses espaços costuma ser grande e, bom, a limpeza nem sempre acompanha esse ritmo.

Um estudo, publicado no periódico Physics of Fluids (Física dos Fluidos, em tradução livre), só confirma o que já desconfiávamos: esses ambientes têm alto número de partículas contaminantes por toda parte. Inclusive no ar. Outra pesquisa, da Harpic, mostrou nas imagens que você vê nesta matéria como tudo impregna o banheiro.

Em Physics of Fluids, os pesquisadores da Florida Atlantic University's College of Engineering and Computer Science avaliaram o volume de partículas contaminantes que eram despejadas no ar após a descarga de vasos sanitários e mictórios.

Imagem: Reprodução/Harpic

Três horas e mais de 100 descargas depois, os pesquisadores notaram um aumento substancial nos níveis de aerossóis do ambiente.

Aerossóis são partículas microscópicas que ficam suspensas no ar por muito tempo— uma espécie de "nuvem" que pode carregar cocô, urina, vômito e até microrganismos causadores de doenças nos seres humanos.

Esse material costuma ficar acumulado no vaso sanitário e nos mictórios. O problema é que, ao dar descarga, dependendo do fluxo de água liberado, eles acabam se espalhando pelo ar, aumentando as chances de contaminação de quem está no ambiente.

Como o estudo foi feito?

Os pesquisadores analisaram um banheiro público que foi limpo um dia antes da análise. O sistema de ventilação padrão, disseram, estava funcionando normalmente.

A medição foi feita a partir de um contador de partículas posicionado em várias alturas do vaso sanitário e mictório para detectar a quantidade e o tamanho das gotas geradas após a descarga.

O teste foi feito tanto em vasos sanitários com tampa (o que não é frequente nos banheiros públicos dos EUA, onde a pesquisa foi feita) como nos sem tampa.