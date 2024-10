Coreia do Norte diz que 1,4 milhão buscaram alistamento no Exército em meio às tensões com Sul

Por Hyunsu Yim e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A mídia estatal norte-coreana disse na quarta-feira que cerca de 1,4 milhão de jovens se candidataram para ingressar ou retornar ao Exército da Coreia do Norte nesta semana, após o país responsabilizar a Coreia do Sul por uma invasão com drones que levou a "situação tensa à beira da guerra".

A retórica inflamada ocorre depois que a Coreia do Norte, na semana passada, acusou Seul de enviar drones sobre Pyongyang que espalharam um "grande número" de panfletos anti-Norte. O Norte, então, explodiu estradas e linhas de trem que ligavam o país à Coreia do Sul em seu lado da fronteira na terça-feira e advertiu que o Sul "pagaria um preço alto".

Os jovens, incluindo estudantes e oficiais da liga juvenil que assinaram petições para se alistarem no Exército, estavam determinados a lutar em uma "guerra sagrada para destruir o inimigo com as armas da revolução", disse a agência de notícias oficial KCNA.

"Se uma guerra estourar, a RDC será varrida do mapa. Como ela quer uma guerra, estamos dispostos a pôr fim à sua existência", disse a matéria da KCNA, usando as iniciais do nome oficial da Coreia do Sul, República da Coreia.

A Coreia do Norte já havia feito afirmações semelhantes sobre jovens que se esforçavam para se alistar em um momento de tensões elevadas, embora essas declarações do Estado isolado sejam difíceis de verificar.

No ano passado, a mídia estatal norte-coreana informou que 800.000 cidadãos do país se voluntariaram para se juntar às Forças Armadas do Norte para lutar contra os Estados Unidos. Ela também disse em 2017 que quase 3,5 milhões de trabalhadores, membros do partido governista e soldados se ofereceram para servir.

De acordo com dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Coreia do Norte tem 1,28 milhão de soldados ativos e cerca de 600.000 reservistas, com 5,7 milhões de reservistas da Guarda Vermelha Operária/Camponesa entre muitas unidades desarmadas.

O Ministério da Defesa de Seul não comentou o último relato da KCNA, mas advertiu que, se a Coreia do Norte causar danos à segurança dos sul-coreanos, esse dia será "o fim de seu regime".

Mais tarde, na quarta-feira, os vice-ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão realizaram uma coletiva de imprensa após conversações em Seul e condenaram veementemente o Norte por "aumentar intencionalmente a tensão" ao alegar a intrusão de drones e selar a fronteira.

Os países ocidentais há muito tempo acusam a Coreia do Norte de enviar armas para ajudar a Rússia a lutar na Ucrânia. Na quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que o Norte também estava enviando pessoal, tornando-se efetivamente um participante da guerra.

Questionado sobre essa questão, o vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell, disse que havia sinais de que o apoio material do Norte à Rússia estava sendo reforçado, "o que está sendo sentido no campo de batalha", mas que Washington ainda está avaliando os relatórios.

(Reportagem de Hyunsu Yim; Reportagem adicional de Hyonhee Shin)