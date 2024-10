Cônsul-adjunta Satullo recebe Colar de Honra da Assembleia de SP

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - Às vésperas do término de sua missão em São Paulo, no Brasil, na função de cônsul-adjunta na capital paulista, Livia Satullo foi agraciada com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo da Assembleia Legislativa (Alesp).

Essa é a mais alta honraria que a Assembleia Legislativa de SP concede a quem contribuiu para o desenvolvimento do estado.

"Este reconhecimento marca a conclusão dos meus quatro anos em São Paulo. Anos cheios de desafios e oportunidades na cidade com o maior número de descendentes italianos do mundo, com a comunidade empresarial mais rica e variada que a Itália pode ostentar no exterior", afirmou a diplomata.

Nestes anos de serviço no Brasil, Satullo contribuiu para uma reestruturação total do Consulado Geral que "aumentou os serviços consulares, em alguns casos até em 50%, fortaleceu a visibilidade do Consulado e das Instituições Italianas e criou eventos promocionais para aproximar um público cada vez maior de brasileiros, paulistas e paulistanos da Itália". (ANSA).

