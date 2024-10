Brasil tem fluxo cambial positivo de US$2,550 bi em outubro até dia 11, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de 2,550 bilhões de dólares em outubro até o dia 11, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de 106 milhões de dólares em outubro até o dia 11. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de outubro até o dia 11 foi positivo em 2,657 bilhões de dólares.

SEMANA

Somente na semana passada, de 7 a 11 de outubro, o fluxo cambial total foi positivo em 3,246 bilhões de dólares.

Neste período especificamente houve entradas líquidas de dólares tanto pela via financeira (1,684 bilhão de dólares) quanto pela via comercial (1,561 bilhão de dólares), com destaque para a segunda-feira (7 de outubro) e para a sexta-feira (11 de outubro). Em cada um destes dois dias entraram no país mais de 1 bilhão de dólares em termos líquidos, com destaque para os fluxos via financeira.

A forte entrada de dólares no Brasil na segunda e na sexta-feira passada ocorreu em sessões em que a cotação da moeda norte-americana oscilou perto de pontos técnicos importantes. Na segunda, o dólar à vista esteve muito próximo de bater os 5,50 reais durante a sessão e, na sexta, a divisa superou os 5,60 reais.

Em pontos técnicos como estes, é comum que exportadores aproveitem para internalizar dólares e investidores façam aportes no Brasil, beneficiando-se da relação dólar/real.

ACUMULADO DE 2024

No acumulado do ano até 11 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total positivo de 9,313 bilhões de dólares, graças ao desempenho da área comercial, que soma superávit de 61,871 bilhões de dólares. Na área financeira, o déficit acumulado no ano está em 52,558 bilhões.

