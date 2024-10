Brasil goleia Peru por 4 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) - O Brasil finalmente apresentou uma melhora em seu desempenho nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 ao golear o Peru por 4 a 0, na última terça-feira (15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Esta foi a segunda vitória consecutiva da seleção após uma fase com atuações inconsistentes na competição classificatória.

Apesar do time de Dorival Júnior não ter dado show, Raphinha, em duas cobranças de pênalti em cada etapa, Andreas Pereira, com um golaço, e Luiz Henrique garantiram a vitória da seleção canarinha e sua permanência na quarta colocação geral, com 16 pontos.

A Argentina, líder na classificação com 22 pontos, goleou a Bolívia por 6 a 0, sendo três gols do craque Lionel Messi, que ainda colaborou com duas assistências. Já a Colômbia venceu o Chile por 4 a 0, deixando a equipe chilena cada vez mais distante de uma vaga na Copa de 2026.

As seleções voltam a se enfrentar em 19 de novembro, quando o Brasil pegará o Uruguai, a Argentina jogará com o Peru, a Colômbia com o Equador e o Chile tentará uma vitória contra a Venezuela. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.