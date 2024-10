Brasil goleia Peru (4-0) em sua 2ª vitória seguida nas Eliminatórias

Com dois gols de Raphinha, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 nesta terça-feira (15), em Brasília, e se aproximou das primeiras colocações nas Eliminatórias Sul-Americanas, deixando para trás um início decepcionante no longo caminho rumo à Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Barcelona abriu o placar aos 38 minutos convertendo um pênalti e ampliou no início do segundo tempo, também de penalidade máxima (54').

Dois jogadores decisivos, o meia Andreas Pereira (71') e o atacante Luiz Henrique (74'), fecharam a goleada no estádio Mané Garrincha.

Com esta vitória, a seleção brasileira subiu para a quarta posição com 16 pontos em dez jogos, seis atrás da líder isolada, a Argentina de Lionel Messi.

Embora tenham chegado empolgados depois de vencerem os uruguaios (1-0) na sexta-feira em Lima, os peruanos ficaram com seis pontos, na penúltima posição, a seis pontos da repescagem e a sete das vagas diretas.

- Raphinha assume a batuta -

As críticas incessantes nos últimos meses mostraram o descontentamento com uma seleção que estava à beira da posição de repescagem nas Eliminatórias.

Mas o Brasil reagiu derrotando as duas seleções com pior rendimento até o momento no torneio. Na quinta-feira havia vencido o lanterna Chile (2-1) em Santiago.

Em Brasília, a seleção brasileira mostrou uma melhoria no seu jogo graças a uma excelente noite de Raphinha, que jogou como camisa 10, mesma função que desempenhou recentemente no Barcelona.

"Precisávamos disso, este jogo era importante para nós", disse o atacante.

Sem os lesionados Neymar e Vinicius Jr, o canhoto assumiu a liderança de um time que Dorival Júnior tenta renovar com diversas peças do campeonato brasileiro, incluindo o atacante Igor Jesus, do Botafogo, como titular no lugar de Endrick, a joia do Real Madrid.

Raphinha, de 27 anos, comandou o ataque em mais uma noite em que Rodrygo esteve apagado e contra o Peru, comandado pelo uruguaio Jorge Fossati, que mostrou zero poder de fogo.

Ele teve a chance de abrir o placar aos 24 minutos com um chute forte que acertou a trave de Pedro Gallese.

Mas foi nos pênaltis que ele marcou, aproveitando duas infrações do zagueiro Carlos Zambrano dentro da área: a primeira por um toque de mão na bola numa disputa com Igor Jesus, sancionada pelo VAR e a segunda, após uma entrada dura em Savinho.

- Andreas Pereira e Luiz Henrique marcam -

Com a vantagem garantida e sem reação dos visitantes, a seleção brasileira ficou mais livre e Dorival Júnior decidiu mexer, colocando o atacante Luiz Henrique e o meio-campista Andreas Pereira.

De uma jogada entre os dois, surgiu um belo gol, que afundou de vez os peruanos: o ponta do Botafogo avançou pela direita e cruzou para o centro da área, onde o meia do Fulham finalizou para a rede com um belo voleio.

Três minutos depois, Luiz Henrique fechou a goleada com um chute de pé esquerdo - da mesma forma que havia feito o gol da vitória no fim do jogo contra o Chile - no canto inferior direito de Gallese.

"Estou feliz: dois jogos, dois gols, uma assistência. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas a torcida deu show. Agora temos que continuar", disse o atacante.

Na última partida dupla do ano, em novembro, o aliviado Brasil visita a Venezuela (8ª) e em seguida recebe o Uruguai.

O Peru, por sua vez, enfrentará em casa o último colocado Chile (10º) e viajará para encarar a líder Argentina.

--- Resultados da décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

- Terça-feira:

Colômbia - Chile 4 - 0

Paraguai - Venezuela 2 - 1

Uruguai - Equador 0 - 0

Argentina - Bolívia 6 - 0

Brasil - Peru 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Argentina 22 10 7 1 2 19 5 14

2. Colômbia 19 10 5 4 1 13 6 7

3. Uruguai 16 10 4 4 2 13 6 7

4. Brasil 16 10 5 1 4 15 9 6

5. Equador 13 10 4 4 2 6 4 2

6. Paraguai 13 10 3 4 3 4 4 0

7. Bolívia 12 10 4 0 6 11 21 -10

8. Venezuela 11 10 2 5 3 8 10 -2

9. Peru 6 10 1 3 6 3 14 -11

10. Chile 5 10 1 2 7 5 18 -13

./bds/raa/cl/aam

© Agence France-Presse