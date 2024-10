Banco da Amazônia contrata mais bancos para potencial aumento de capital via oferta de ações

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco da Amazônia informou nesta quarta-feira que contratou mais bancos para atuarem como assessores em sua análise sobre a viabilidade de aumento de seu capital social por meio de uma oferta primária de ações.

Além da UBS Brasil Corretora, o Banco da Amazônia também contratou Bank of America, Citigroup, XP Investimentos e Caixa Econômica Federal para assessorar nos estudos, de acordo com fato relevante do banco ao mercado.

O Banco da Amazônia reforçou que a realização da potencial operação, e o consequente aumento de capital social, ainda estão sob análise e sujeitos, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais do Brasil.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)