Austrália enviará à Ucrânia frota de tanques Abrams antigos

A Austrália vai doar à Ucrânia uma antiga frota de 49 tanques Abrams de fabricação americana, na esperança de reforçar as forças terrestres de Kiev antes de uma difícil campanha de inverno, anunciou o governo australiano nesta quinta-feira (17, noite de quarta em Brasília).

Os tanques M1A1 Abrams, de mais de 60 toneladas e equipados com grande potencial de fogo, seriam retirados de serviço no próximo ano. Ao invés disso, serão utilizados para apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

"Estamos ombro a ombro com a Ucrânia em sua luta contra a invasão ilegal russa", disse em comunicado o ministro australiano da indústria militar, Pat Conroy.

Conroy se reunirá esta semana com autoridades ucranianas na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas.

"Estou especialmente agradecido pela corajosa decisão australiana de fornecer 49 tanques M1A1 Abrams para nossa defesa contra a agressão russa", publicou na rede X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Alguns dos velhos tanques vão precisar de reparos menores e outros poderão ser usados para reposição.

lec/sft/cwl/mas/ag/rpr

© Agence France-Presse